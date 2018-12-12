惡男狠K玉蘭花婆婆「棍子斷2半」 打人原因網友都怒了

2018年12月12日 15:12 中時電子報 林郁庭

一名女網友行經中壢交流道附近時，目睹令她憤怒的一幕，賣玉蘭花的婆婆遭男子踹打，而地上還有一截被打斷的塑膠棍，女網友下車關心，沒想到男子狠嗆：「誰叫她搶我玉蘭花生意」，讓女網友氣得直接報警處理。

原PO在臉書社團爆料公社上發文，表示「下交流道的時候，因為停等紅綠燈的關係，邊哄小孩邊左顧右盼時，竟然讓我看到憤怒的一幕，一個婆婆躺在交流道口的花圃，地上有一截斷掉的塑膠棍！而婆婆的面前有一個男子正在對她施暴！」原PO指稱，男子拿著一根類似指揮交通的棒子用力的往婆婆頭上打了兩次，所以棍子才斷成兩段。正以為男子已經要轉身離開時，竟然又折回去繼續踹婆婆。

原PO說看到這幕，她忍不下去了，她衝下車去扶起婆婆，並且質問施暴的男子為何打人，男子竟回：「我在這邊賣玉蘭花很久了！她在這邊搶生意！」原PO聽了很火，怒回「這裏有寫你名字？憑什麼認為這裡是你的！憑什麼亂打人？太過份了吧！」這時後方一台也是好心的男駕駛也過來關切，後來他們正義決定直接說叫警察時，施暴男子還回嗆：「叫啊！我在這邊賣很久了啦！」

這時婆婆卻因為害怕，顧不得傷勢就急著拐著受傷的腳想離開，原PO說他們跟婆婆說「不要怕！不報警下次他又這樣打妳！」可是婆婆可能怕被男子報復！害怕的直說她不敢。原PO與男駕駛警告完施暴男後，正要上車想離開時，但沒想到男子還想三度追上施暴，讓他們趕緊追上去警告。護送婆婆到確定男子不再跟上才離開，而婆婆事後才表示「這個人已經不是第一次打我……」。

PO文一出後，馬上引起大批網友憤慨譴責施報男，「棍子都打斷了是多大力」、「他沒資格打人！」、「生意各做各的，憑什麼打人」。也有不少人感謝樓主的正義行為還有轄區警方隨之與原PO聯繫，表示警員已經有找到打人的男子了。

(中時電子報)