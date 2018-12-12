三井OUTLET台中港開幕 林佳龍：台中經濟已經起飛

2018年12月12日 15:28 中時 王文吉

三井OUTLET PARK台中港正式開幕營運，剪綵典禮現場冠蓋雲集。（王文吉攝）

台中市長林佳龍引進日商投資三井OUTLET PARK台中港。（王文吉攝）

三井不動產株式會社社長菰田正信特別感謝林佳龍領導的市府團隊，協助三井投資OUTLET PARK台中港。（王文吉攝）

台中市長林佳龍引進三井投資OUTLET PARK，他參加開幕剪綵儀式後，特別走到茶飲櫃位前關心銷售情形。（王文吉攝）

三井OUTLET PARK台中港正式開幕，一開館就湧入可觀人潮。（王文吉攝）

台中市長林佳龍在三井OUTLET PARK台中港開直播，透過鏡頭帶網友逛逛「全國首座海港型購物中心」。（王文吉攝）

台中市長林佳龍在三井OUTLET PARK台中港開直播，透過鏡頭帶網友逛逛「全國首座海港型購物中心」。（王文吉攝）

三井OUTLET PARK台中港擁有全台唯一一間可以觀海閱讀的誠品書店。（王文吉攝）

「貨出去，人進來，台中發大財！」三井OUTLET PARK台中港12日上午盛大開幕，台中市長林佳龍卸任前參加剪綵儀式，他開心表示，日商三井不動產在台中港打造海港型購物中心，這是台中港開港40年以來最大的投資案，「不用等到換市長，台中經濟已經起飛」。

三井集團於台中港興建綜合型購物商場，第一期營業面積達5.4公頃，引進國際精品、美食餐飲、娛樂設施等170間店鋪，並設置坐擁海景的摩天輪。三井不動產株式會社社長菰田正信12日主持開幕剪綵儀式，現場冠蓋雲集，包括台中市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委黃國書及鎮瀾宮董事長顏清標等皆共襄盛舉。

菰田正信表示，50年前，三井前前前社長即參與台中港建造，與台中的緣份早已註定，三井把多年來國內外經營的理念帶入三井OUTLET PARK台中港，展現台灣第一座濱海購物商城風格，有海港摩天輪等設施，好吃好逛又好玩。

林佳龍致詞時表示，台中港過去「有港無市、沒有人氣」，三井在此打造海港型購物中心，這是開港40年來最大的投資案。台中這4年來招商逾9100億元，未來他不論在任何環境，都會發揮影響力，協助三井繼續投資，最近流行一句話要改成「貨出去、人進來、台中發大財」，不用等到換市長，台中經濟已經起飛。

林佳龍說，他任內與交通部及港務公司提出台中港2.0計畫，北岸部分串聯高美濕地與梧棲漁港川成為生態遊憩區，南岸則打造綠能、智慧物流區，台中港將興建郵輪、遊艇碼頭，發展成商務觀光特區，讓整個台中港徹底轉型，相信會招來更多投資群聚。

「地主」台灣港務公司董事長吳宗榮說，三井OUTLET PARK台中港是全國首座海港型購物中心，僅用1年2個月就完工，工程效益是工程界的典範，台中港也是全國9個港口中進步最快，未來可望超越高雄港，成為全台第一大港。

(中時 )