國家電影中心上梁 2020完工成台灣影視產業新地標

2018年12月12日 15:30 中時 高彥哲

新北市新莊區的國家電影中心今舉行上梁典禮，預計2020年7月完工，啟用後將讓新北市成為台灣影視產業的新地標。（高彥哲攝）

座落於新北市新莊區的「國家電影中心」今舉行上梁典禮，預計2020年完工，新北市府表示，國影中心緊鄰文化部在內的中央辦公大樓，附近又有新北產業園區、知識產業園區、捷運商城開發案等產業鏈匯聚，啟用後將讓新北市成為台灣電影與國際交流的發展中心，更是台灣影視產業的新地標。

國家電影中心完工後將會是地下一層、地上四層建物，包括50及200人的影廳、圖書館、行政辦公空間等，有大、小影廳，圖書館等空間，將具有典藏、研究、教育推廣等功能角色，該中心也將有全台唯一能放映35mm膠捲電影的影廳設備，日後也再結合周邊第2期工程的台灣電影文化園區。

新北市長朱立倫表示，二期招商將創造新的影城商區，是結合平日的商業跟重要電影活動的好地點，對台灣的商業電影跟國家的電影發展都非常重要，也希望國人能夠支持我們國內的電影。國家電影中心工程受到各界關注，前面長期以來文化部跟我們之間的行政程序浪費了一些時間，因此必須要在工程上面加快速度，不要耽誤電影人的期待，二期也將持續跟文化部一起來合作。

文化部影視及流行音樂發展司長王淑芳表示，國影中心將來落成之後，電影界就有一個屬於自己的家，對文化電影界而言是一件重要的事，文化部已向行政院爭取到4年2億7千萬元的軟體經費，將來也會密切討論研究，將人文素養與前瞻思維導入中心，讓中心成為友善親近的環境。

國家電影中心執行長陳斌全表示，國家電影中心完工後會有非常多的功能與想像，中心將結合電影相關典藏，資源與經典電影閱覽的功能，最重要是國影中心將成為全台灣唯一能夠播放35釐米膠捲電影的地方，而電影中心位在公園裏頭，未來也會在親子互動的部分服務提供。

(中時 )