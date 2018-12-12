熱傳王思聰16歲才知家有錢 首富爹一句回應笑瘋網友

2018年12月12日 15:16 中時電子報 蔡曉婷

網上熱傳王思聰昔日專訪內容。（圖／翻攝自圈隊長微博）

「不知爹富王思聰」衝上熱搜。（圖／翻攝自微博）

大陸前首富萬達集團董事長王健林獨子王思聰家財萬貫，因在網上十分活躍，被網友打趣封為「國民老公」，今(12日)微博熱傳他過去的一段專訪，內容指王思聰活到了16歲才發現自己與眾不同，家裡超級有錢，跑去問爸爸後，王健林竟逗回：「這都被你發現了」，笑翻網友。

貴為首富子的王思聰，一舉一動都引發關注，他除了活躍於微博，個人事業方面也對演藝圈很有興趣，3年前成立經紀公司「香蕉文化」，並將韓國女團T-ara簽入旗下，而感情生活方面，王思聰過去曾傳與網紅張予曦、豆得兒、雪梨等人交往，昨王思聰被發現關注了演出電影《悲傷逆流成河》的章若楠，引發熱議，不久王思聰又取消關注女方，更是引發無限猜想。

今「扒圈小豬」、「圈隊長」等多個八卦微博翻出王思聰昔日專訪內容，可見該篇文章說道，王思聰的少年時期和一般少年無異，「到了16歲，他才知道家裡很有錢，他跑去找父親王健林求證，父親回答，『這都被你發現了』」，稍早「不知爹富王思聰」關鍵字還衝上熱搜榜，網友笑說：「額，我才快20歲了，可能我爹還沒有告訴我」、「不知妻美劉強東，不知爹富王思聰，北大還行撒貝寧」、「哈哈思聰一出現就熱門」。

(中時電子報)