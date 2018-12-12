殲-20在美機場出現？官方公布真相了

日前一架疑似殲-20戰機出現在美國機場的照片，但美軍證實表示此為海軍陸戰隊訓練用的模型機，並非實體。（圖取自航空家網站）

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中時電子報

日前一架疑似殲-20戰機出現在美國機場的照片，引起外界譁然；美軍證實表示，那架殲-20為海軍陸戰隊訓練用的模型機，並非實體。

美軍證實，在美國機場出現疑似殲-20的戰機為海軍陸戰隊訓練用的模型機。

根據《航空家》（The aviationist）7日報導，他們5日在他們的訊息箱內收到匿名訊息，內有數張疑似殲-20威龍隱形戰機出現在在美國喬治亞州薩凡納-希爾頓黑德國際機場（Savannah-Hilton Head International Airport, SAV）；根據調查，這架戰機有明顯的殲-20特徵，且拍攝時間及地點與衛星照片皆穩合。但這架疑似殲-20的飛機已經從原位消失。

殲-20現身美國機場？神秘照曝光

《航空家》9日報導，薩凡納空軍基地空中優勢中心（Air Dominance Center）指揮官哈爾多普洛斯（Emmanuel Haldopoulos）表示，「這是個實體模型，在12月4日至6日這幾天短暫停放在空中優勢中心。美國海軍陸戰隊資助和指導此裝置的訓練目標。」但他並未表明這架殲-20模型機的具體訓練角色為何。

這架疑似殲-20出現在美國機場的照片在網路上引起航空迷各種揣測與熱議，有人懷疑造假的陰謀論，甚至有傳聞這是要用來拍攝「捍衛戰士2」的道具；如今在美軍公布真相後，外界對這架模型機的討論，將轉向它在海軍陸戰隊的訓練中，會扮演什麼角色。

報導指出，美國很認真地看待殲-20和其它武器系統的出現。隨著大陸武器自主研發與出口外銷快速增長，美國研究其新型武器也是很合理的。早在冷戰美蘇對抗時期，美軍曾向大陸採購俄製戰鬥機組成「假想敵」部隊，而現今是否會可能針對解放軍空軍成立類似部隊，亦是外界關注焦點。

(中時電子報)

文章來源：USAF Confirms: The Chinese J-20 Spotted In Georgia Is a Mock-Up Used For Training by the U.S. Marine Corps

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