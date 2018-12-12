藍天行動聯盟嗆吳敦義下台 要求總統黨內初選全民調

2018年12月12日 15:54 中時 楊佳穎

國民黨12日下午召開中常會，藍天行動聯盟也號召10餘人聚集黨中央外抗議，除要求建立罷免黨主席機制，2020總統黨內提名也應建立完善初選制度，採取全民調方式，推出清新符眾望的戰將打贏選戰。聯盟主席武之璋更直言，現在國民黨的基層最怕的一件事情，就是吳敦義出來選總統，「可以跟大家打賭，吳敦義必敗！」群眾也高喊「吳敦義下台」「把國民黨還給我們」。

對此，國民黨發言人洪孟楷在中常會後轉述則表示，吳敦義是經由國民黨內部民主機制投票當選擔任主席，任期至2021年；至於2020年總統提名部分，目前相關辦法還在由組發會研議，會以公平公正公開方式通過中常會後辦理，不會有預設立場及人選，感謝支持者關心，但也呼籲各界不需過度揣測。

藍天行動聯盟指出，前總統陳水扁執政8年全面推動實質台獨，全家貪污、賣官鬻爵，導致百萬人上街倒扁。前總統馬英九高票當選，遺憾的是非但沒撥亂反正，反而處處延續民進黨的政策；非但沒修正去中國化的教科書，還跟著民進黨推動媚日思想，8年執政使台灣變成中國文化淪陷區。

聯盟進一步說，如今黨主席吳敦義的許多想法、作法，像是不敢自稱中國人、說要統一的人搬去大陸就被統了等，哪裡像一個國民黨員？而高雄市長當選人韓國瑜引起的韓流旋風，使國民黨地方選舉大勝，其中原因之一何嘗不是韓國瑜完全拋棄馬吳路線，回歸國民黨固有傳統精神的結果？

聯盟也提出3點訴求，首先，要求國民黨徹底民主化，黨主席已由黨員直選，中常委也應由黨員直選；中常會不應由既有的腐敗選舉制度選舉中常委，造成少數人靠換票而長期壟斷把持，導致中常會腐敗、分贜、壟斷、內鬥，推出的政策不接地氣，悖離民意，而遭選民唾棄。

第二，要求建立罷免黨主席機制，避免像李登輝毀黨叛黨的情況再發生；第三，2020總統黨內提名必須建立完善初選制度，防止重蹈「換柱」而致大敗覆輒，並採取全民調方式，推出清新符眾望的戰將，打贏選戰，重新執政，「我們熱切期待國民黨徹底民主化，漂亮贏回政權，藍天再現，恢復中華民國輝煌！」

(中時 )