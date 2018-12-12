明倫公宅遭爆偷工減料 建商喊冤：不排除走法律途徑

明倫公宅營造商瑞助遭控偷工減料。（李依璇攝）

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針對指控，瑞助12日下午大動作開記者會喊冤。（李依璇攝）
明倫公宅營造商瑞助遭控偷工減料。（李依璇攝）

台北市長柯文哲任內力推數萬戶只租不賣的社會住宅，其中大同區明倫公宅投入17億餘元建造，竟被爆出偷工減料，承包商瑞助營造，日前遭下包商爆料多項違法和缺失。對此，瑞助12日下午大動作開記者會喊冤「下游包商狹怨報復，不排除走法律途徑！」

瑞助的下游包商日前向《鏡周刊》爆料，指瑞助使用磅數不足的混凝土，灌漿時試體試驗不僅未通過，連工程設計圖還沒畫好，就叫下包商施工，導致工程進度延宕。此外，對方還指控瑞助非法聘僱越南移工30至50人，在現場進行施作鋼筋綁紮及其他工項，也是嚴重違法。

對此，瑞助法律顧問表示，工程使用的混擬土有第三方公正單位確認合格，安全絕對沒有問題；工程則是採用「統包工程快捷工法」，各階段設計完成後分階段施工，施工前也已經監造及業主核可。

法律顧問說，在工程進度延宕部分，由於更換機電包商有交接時間，的確有稍微落後，但並非《鏡周刊》報導的11％，瑞助引進的40名外勞也全部都依法申請，並非如報導所說非法聘僱越南勞工。

「如果再有不實爆料，會循相關法律進行訴追！」瑞助副總林展永說，《鏡周刊》報導的情況與實際差異很大，但名譽是一間公司最重要的資產，瑞助營造在雙北承攬工程已經十餘年，期間一直競競業業，絕對不是只想著賺錢的企業。

都發局科長魏國忠說，廠商目前工程進度大約是30%，落後的3%可在明年6月趕上，民眾不用擔心。至於提出指控的下游包商，魏國忠表示，包商與包商之間的聘雇不會經過都發局，對雙方狀況並不清楚，但民眾若對公宅的品質有疑慮，他們也願意提供詳盡的說明。

(中時 )

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