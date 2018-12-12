冬日最童趣的稻草人藝術節田中望高寮登場

冬日田野最童趣的「稻草人藝術節」15、16日在田中「望高寮」登場。（吳敏菁攝）

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冬日田野最童趣的「稻草人藝術節」15、16日在田中「望高寮」登場。（吳敏菁攝）
冬日田野最童趣的「稻草人藝術節」15、16日在田中「望高寮」登場，現場還安排彩繪稻草人公仔等多采多姿的親子活動。（吳敏菁攝）

冬日田野最童趣的「稻草人藝術節」15、16日在田中「望高寮」登場，7、8公頃收割後田野，矗立座座稻草手紮裝置藝術，有大野狼與小紅帽、三合院、動物園等共6大主題區，現場還農特產展售，稻草公仔彩繪、蜜麻花DIY等親子體驗，吸引徜徉遍野浪漫的黃金風情畫。

田中鎮是重要稻米產地，素有「稻穗的故鄉」美譽，4年前田中鎮農會創辦稻草人藝術節，一炮打響，讓人驚豔，形成了最受期待的傳動活動，今年邁入第4屆，照例在田中鎮頂潭里「望高寮」登場，漫野也灑下波斯花籽，但受天候影響，要到元旦才會盛放成無垠花海。

這次手紮稻草人創作藝術非常精彩，有三隻小豬、小紅帽和大野狼等主題區，其餘還有鯨魚與海豚們，大章魚與水族朋友們，長頸鹿、大象等動物園區，傳統三合院重現，還設計了大河馬張了嘴巴，等待大、小朋友坐進來，一起合影。

彰化縣政府農業處長黃碧海表示，參觀稻草的藝術，一方面民眾可以了解水稻文化

，一方面將優良稻穀的傳統米食文化發揚出去。

田中農會總幹事張昭英表示，活動傳遞了在地稻米的品牌，還結合在地青年農民，小地主大專業、農業志工等，安排多采多姿展售活動，現場還有彩繪稻草人公仔、螃蟹蘭嫁接紅龍果教學、甘草芭樂體驗、蜜麻花DIY等，15日下午更安排東森YOYO家族演出。活動期間，田中火車站設有接駁車，當天上午8點30分開始接駁，下午16點30分結束。

(中時 )

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