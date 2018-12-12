耶誕、跨年遙望煙火享佳餚！波士頓龍蝦、羊肉爐拚美味

2018年12月12日 15:51 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

叮叮噹！叮叮噹！再過一週多，就是耶誕節了！話說在北台灣要過耶誕節，現在人氣最夯的莫過於新北歡樂耶誕城，不僅有LED巨大耶誕樹、美麗燈橋、耶誕市集，還有巨星演唱會！有好玩的也要有好吃的！新北「Mega 50餐飲及宴會」不但可飽覽以101大樓領軍的雙北天際線，更可俯瞰一街之隔的新北耶誕城璀璨美景，堪稱新板特區最受歡迎的聚餐地點。

新北歡樂耶誕城是北台灣歡度耶誕的好所在。（新北市觀光旅遊局提供）

Mega 50旗下三間餐廳，包括全國最高的「50樓Café」自助餐廳、TripAdvisor新北第一名餐廳「Asia 49亞洲料理及酒廊」、以及新北口碑第一的粵菜餐廳「望月樓」，拜耶誕城人潮爆多之賜，12月底的耶誕節和跨年訂位十分踴躍。

50樓Cafe-藍莓紅酒醋蜜餞鮭魚。（Mega 50提供）

全國最高的自助餐廳「50樓Café」至於跨年12月31日(週一)的午、晚餐料理澎湃，當天除了既有的生猛海鮮吧、現流生魚片、西式燒烤、中式燒臘、爐烤美國自然牛…等熱門餐檯，陳主廚開出的亮點菜色(實際品項以現場供應為準)還包括澎湖水晶軟絲佐法式芥末籽、燒烤美牛佐蒜味香料醬、藍莓紅酒醋蜜餞鮭魚、蝦兵蟹將蒸籠區、蜜汁烤火雞佐野莓栗子醬、威靈頓豬排、坦都里優格羊肉、水煮牛、羊肉爐、藥膳烏魚湯…等，晚餐另再加碼炙燒鮭魚生魚片、地中海堅果羊排。此外，一字排開的還有各式水果飲料、現榨果汁、台啤生啤酒，以及應景糕點如檸檬奶油派、草莓雪人布朗尼、馬卡龍、瑞士捲、法式焦糖布丁….等，讓人大快朵頤。

50樓Cafe-羊肉爐。（Mega 50提供）

擁有露天觀景台和高空花園，以360度環場視野著稱的Asia 49亞洲料理及酒廊12月21日至25日(週五至週二)和31日(週一)的晚餐時段，設計出五道式南洋風味佳節晚餐，每人為NT$1,280元，主菜是二選一的香料烤波士頓龍蝦佐綠咖哩飯或是香煎鴨肝牛小排佐薑黃椰漿飯，其它菜色則為包含了馬來小點、黃咖哩軟殼蟹的開胃菜、香料鮪魚沙拉、酸辣排骨湯、甜點與水果。

Asia 49-跨年派對。（Mega 50提供）

此外，跨年怎能不看煙火、玩派對呢！12月31日(一)10pm至凌晨1am，能遠眺台北101和天際美景的Asia 49，延續以往的好口碑，仍將舉辦熱力四射的跨年派對，現場特別布置了整面花牆，讓來客一秒變網美，冠軍調酒團隊將提供無限暢飲的琴湯尼、蘭姆可樂、君度蔓越莓、白蘭地薑汁汽水，知名DJ則在勁歌熱曲中，帶大家倒數迎新、嗨翻子夜。

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(中時電子報)