精英獎》曾俊欣獲最佳新秀運動員獎 媽媽：很心疼他的孤獨

2018年12月12日 16:14 中時電子報 李弘斌 、 鍾亞芳 /台北報導 /台北報導

107年體育運動精英獎今天（12日）舉行頒獎典禮，年僅17歲的網球小將曾俊欣今年獲得最佳新秀運動員獎，代為領獎的曾媽媽拿著獎盃對著鏡頭對寶貝兒子喊話：「曾俊欣，加油！」

最佳新秀運動員傑出獎得獎的有2018年亞青田徑錦標賽十項全能運動金牌王晨佑、在射擊世界盃10公尺步槍榮獲銀牌的小將林穎欣，今年澳網公開賽取的青少年組女單及女雙冠軍的梁恩碩，還有青年奧運柔道混合賽制團體賽金牌的劉俐伶。

4項大滿貫賽事，曾俊欣在今年法網、溫網勇奪青少年組冠軍，澳網拿下亞軍佳績，美網也闖進4強，昨天更獲ITF年度青少年男子世界冠軍。今天拿下新秀運動員獎實至名歸。

曾俊欣今天不克前來參加頒獎典禮，由媽媽代為領獎，拿著這個肯定兒子努力的獎盃，她說：「某種程度上，我其實很心疼他，因為訓練、比賽他都只有自己一個人，曾俊欣其實很孤獨。不過很多人都為他加油，帶給他很大的力量。」

曾俊欣4年前以14歲的年紀入圍最佳新秀運動員獎項，4年後再度入圍，一舉收下獎項，曾媽媽透露，有時遇到問題，在該以適合自己的方式繼續前進，或是聽從周遭人給予的專業建議，這一方面的拿捏，她認為曾俊欣進步很大。

曾俊欣明年即將挑戰難度更高的職業，曾媽媽帶著為兒子驕傲的笑容說：「雖然我不懂專業的部分，但是精神上會一直支持他。」

(中時電子報)