北、中立委補選 國民黨通過提名陳炳甫、沈智慧

2018年12月12日 16:20 中時 楊佳穎

台北、台中兩席立委補選將在1月27日投票，國民黨12日則在中常會中，正式通過提名人選，分別為台北市第2選區徵召台北市議員陳炳甫、台中市第5選區徵召前立委沈智慧參選。黨發言人洪孟楷指出，沈智慧今也趕抵中常會接受中常委的鼓勵、加油，黨主席吳敦義更特別對他喊「愛拼才會贏」，一定要全力求勝。

國民黨中央提名審核委員會12日上午通過徵召名單，並提報中常會通過。洪孟楷會後轉述表示，上午會議由黨秘書長曾永權主持，與與會委員廣泛交換意見後，決定在北市補選依委員會決議建議徵召陳炳甫，台中市則依據民調結果，建議徵召沈智慧參選。

洪孟楷指出，北市第二選區雖然最艱困的，但只要團結、延續九合一勝選氣勢，加上目前極有可能產生「三腳督」局面，黨有信心能在這次立委補選求勝；台中市則有廣泛黨員表態願積極爭取為民服務機會，最終經內部民調由沈智慧出線，沈在補選過程中也展現出積極態度。

洪孟楷還說，今日中常會中有中常委提出臨時動議，對於國民黨人才斷層現象，盼從政同志能大量進用年輕黨員同志擔任助理秘書，為黨培養年輕人才；其中，盼九合一勝選15縣市黨員同志，能優先採用本黨年輕黨員同志擔任助理或秘書，加以培養磨練。

洪孟楷說，此案經廣泛討論後通過中常會，首先，請組發會擬定國民黨培養年輕人的方案，呈報黨主席審核後實施；第二，吳敦義也特別指出，函請各縣市黨部，協調縣政首長、民代同志進用有志從政的年輕黨籍同志擔任助理或秘書，為黨培養優秀人才。

(中時 )