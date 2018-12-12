二級毒品「梅錠」可解酒？ 警斥：瞎掰

台中市警局第四分局大墩派出所員警攔查違停汽車，二男坦承吸食毒品愷他命，並查獲二級毒品「梅錠」 。（黃國峰翻攝）

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台中市警局第四分局大墩派出所員警攔查違停汽車，查獲二級毒品「梅錠」3包。（黃國峰翻攝）

台中市警局第四分局大墩派出所員警，日前執行交通稽查勤務，發現一車違停紅線上，上前盤查時，即聞到刺鼻的塑膠味，經追問，車上二男，才坦承剛吸完愷他命，還主動交出3包「梅錠」，不過卻辯解說這些「梅錠」是賣家附贈的，稱用來解酒的，二級毒品宣稱可解酒，瞎掰程度，令員警啼笑皆非。

警方指出，日前上午11時30分左右，員警於大墩11街口發現一部自小客車違規紅線停車，於是上前查看，因駕駛座車窗未關，車內飄出刺鼻塑膠臭味，詢問駕駛人趙男「你車內氣味是啥？」趙男與副駕駛座的余男聽後神情緊張，面面相覷得說不上話來，員警補上一句「不要騙我喔！不要以為我不知道那是什麼！」讓二男不敢隱瞞，坦承剛剛才吸完愷他命，余男也主動交出3包梅錠。

余男供稱愷他命是他在夜店向不明男子購買，且「附贈」這些梅錠，宣稱可解酒，他便留在身上以備不時之需，員警告知他「梅錠為二級毒品，無解酒之功效」，勿有錯誤觀念，全案依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。

大墩派出所長林俊昌表示，吸毒不僅傷身損財，危害自己也連累家人，可千萬別因一時的好奇而嘗試毒品，一試成主顧，後悔莫及。警方對毒品查緝，永不會停歇，不要抱著僥倖的心態，最後都逃不過法律的制裁。

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(中時 )

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