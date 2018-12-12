嗑芒果乾竟酒測超標 警實測係金乀

2018年12月12日 16:26 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

別以為只有飲酒才會酒測不過！一位機車騎士邊騎車邊吃東西，被警方攔路臨檢酒測，豈料沒喝酒的他竟被測出酒精濃度，警方卻未發現他身上有任何酒味，直到實地測驗才發現，原來吃芒果乾真會測出酒精濃度，警方直言，真是長知識了。

蘋果日報報導，一位機車騎士日前騎車出門上班，他邊騎車邊嗑芒果，連嗑掉3包芒果乾。不巧，此時警方臨檢酒測，沒喝酒的他竟意外測出0.16mg/l的酒精濃度。

該騎士被請到警局，做了2小時筆錄，但他心有不甘，明明沒喝酒，怎會測出酒精濃度？他跑到醫院自費做酒測，結果測出酒精濃度是0，他再向警方證明自己的清白。

整個酒測過程會出現如結果，不僅當事人覺得疑惑，警方也不得其解，最後台東交通隊決定實測找答案。一位同仁吃完一包芒果乾後做檢測，簡易酒測儀器就發出聲音說「對不起，您喝酒了！」後來再試較精密的酒測儀器，得出0.06 mg/l的酒測值。

警方說，此實測證實吃芒東乾會產生酒精濃度，真是長知識了。事實上，有營養師指出，某些水果放久了的確會產生微量酒精，但水果乾也會如此，倒是首次聽聞。今年5月聯合報報導，曾有民眾吃荔枝測出酒精反應的案例。不過專家指出，「吃水果要吃到超標幾乎不可能」。

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(中時電子報)