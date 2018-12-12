科技助巡檢 公路總局設落石預警系統

交通部公路總局在邊坡架起防護欄，一旦偵測到落石，即可提前通知駕駛減速，降低傷亡風險。（陳祐誠攝）

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交通部公路總局去年引進空拍機協助巡視山區落石，不只效率比人員徒步高出40倍，高度、範圍也更廣，搭配3D拍攝成像，快速找出落石區域，也有利搶修人員研判工程規模，再搭配設置落石告警系統，在邊坡架起防護欄，一旦偵測到異常，即可提前通知駕駛減速，降低傷亡風險，明年起全面投入各單位使用。

過去遇到颱風、大雨、地震等災情，公路總局人員巡檢車輛不能前進時，只能下車徒步，邊走邊紀錄，每小時前進約2.5公里，有時一段路來回一趟就是2、3天，過程中還可能遇到餘震或二度坍方，工作相當危險。公總去年6月引進UAV、UAS等無人機系統進行「科技巡檢」，時速達108公里，比人員徒步快上43.2倍，還能升上幾十公尺空中，看到人員無法觀測的地區。

公路總局副總工程司陳進發表示，無人機系統先投入台2甲線陽金公路、台7線北橫公路、台8線中橫公路、台9線蘇花公路、台9線南迴公路、台20線南橫公路、台21線新中橫公路等7條路段，巡航長度約320公里，根據風速、雨勢、續航力等情況，派出不同款式無人機，觀察邊坡坍方情況。

陳進發說，無人機巡航後，公總會將空拍照片與經濟部中央地質調查所的資料做比對，比對期間還會在派出無人機持續拍照、設定航路，並將影像製作成3D，確認落石的危害，如果無法透過工程手段解決，則設置最後一道防護網「落石告警系統」。

公路總局局長陳彥伯指出，公總在有落石顧慮的邊坡設置防護網，當防護網被落石擊中，會立即將訊號傳回監測系統，並於幾十公尺外的電子告示牌上示意駕駛減速。他說，科技巡檢與落石告警系統，明年元旦起將正式加入制度，應用在全台道路，初步有43處路段等待科技巡檢，再評估是否使用落石告警。

(中時 )

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