精英獎》戴資穎險勝郭婞淳 凍蒜體壇最佳女主角

2018年12月12日 16:18 中時電子報 李弘斌、鍾亞芳、黃邱倫／台北報導

戴資穎贏得精英獎最佳女運動員獎，人在廣州出賽的她，也特地錄製影片感謝大家的支持。（戴爸提供）

誰是今年台灣體壇「最佳女主角」？運動精英獎最佳女運動員獎一如預料的競爭激烈，結果羽球「世界球后」戴資穎以1票之差險勝「舉重女神」郭婞淳，繼2015年再度「凍蒜」最佳女主角。

這也是小戴生涯第4度贏得「精英獎」，2011年她以17歲之齡榮膺「最佳新秀」，去年最佳女運動員票選，雖然輸給台北世大運破世界紀錄的郭婞淳，但因盤據世界球后一整年，仍獲得「特別獎」肯定，今年又收下第2座最佳女運動員獎。

戴資穎姊姊戴靖潔（右）從教育部長葉俊榮手中接過精英獎最佳女運動員獎。（體育署提供）

由於戴資穎正在廣州參加世羽聯（BWF）年終總決賽，無法出席精英獎頒獎典禮，由姊姊戴靖潔出馬「代打」。而小戴在年終賽也將士用命，以直落2輕取華裔美籍好手張蓓雯，旗開得勝又加冕精英獎，一日雙喜，也一掃此前腹肌拉傷陰霾。

郭婞淳與小戴去年在精英獎就有激烈競爭，兩人都有世大運金牌加持，但世大運羽球賽好手較少，郭婞淳破世界紀錄更勝一籌。今年兩人亞運金牌旗鼓相當，在精英獎決選都拿下過半票數，由小戴以8比7險勝。

小戴今年除了奪得我國史上首面亞運羽球金牌，在各項賽事共獲8冠，也是擊敗郭婞淳的原因之一。而小戴剛在BWF年度最佳女運動員獎飲恨，讓不少球迷替她叫屈，贏得精英獎也算是稍微彌補遺憾了。

被問及今天獲獎有沒有平反的感覺，戴爸則表示，其實不會這樣想，以前也在運動精英獎陪榜很多次，這次可以拿下這個獎項，對戴資穎是一種肯定，也謝謝支持她的所有人。

戴爸透露，這對戴資穎是最大獎項，對於能否得獎，戴資穎一直抱持平常心，「能不能得獎不是我們可以控制的，能控制的只有把比賽打好，這也比較實在。」

(中時電子報)