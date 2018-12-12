精英獎》戴資穎險勝郭婞淳 凍蒜體壇最佳女主角

戴資穎贏得最佳女運動員獎。（badminton photo提供）

友善列印
中時電子報
李弘斌、鍾亞芳、黃邱倫／台北報導
戴資穎贏得精英獎最佳女運動員獎，人在廣州出賽的她，也特地錄製影片感謝大家的支持。（戴爸提供）

誰是今年台灣體壇「最佳女主角」？運動精英獎最佳女運動員獎一如預料的競爭激烈，結果羽球「世界球后」戴資穎以1票之差險勝「舉重女神」郭婞淳，繼2015年再度「凍蒜」最佳女主角。

精英獎》翻滾吧男人 李智凱完美落地奪最佳男運動員

精英獎》李智凱恩師林育信 獲年度最佳教練獎

這也是小戴生涯第4度贏得「精英獎」，2011年她以17歲之齡榮膺「最佳新秀」，去年最佳女運動員票選，雖然輸給台北世大運破世界紀錄的郭婞淳，但因盤據世界球后一整年，仍獲得「特別獎」肯定，今年又收下第2座最佳女運動員獎。

戴資穎姊姊戴靖潔（右）從教育部長葉俊榮手中接過精英獎最佳女運動員獎。（體育署提供）

由於戴資穎正在廣州參加世羽聯（BWF）年終總決賽，無法出席精英獎頒獎典禮，由姊姊戴靖潔出馬「代打」。而小戴在年終賽也將士用命，以直落2輕取華裔美籍好手張蓓雯，旗開得勝又加冕精英獎，一日雙喜，也一掃此前腹肌拉傷陰霾。

郭婞淳與小戴去年在精英獎就有激烈競爭，兩人都有世大運金牌加持，但世大運羽球賽好手較少，郭婞淳破世界紀錄更勝一籌。今年兩人亞運金牌旗鼓相當，在精英獎決選都拿下過半票數，由小戴以8比7險勝。

精英獎》曾俊欣獲最佳新秀運動員獎 媽媽：很心疼他的孤獨

小戴今年除了奪得我國史上首面亞運羽球金牌，在各項賽事共獲8冠，也是擊敗郭婞淳的原因之一。而小戴剛在BWF年度最佳女運動員獎飲恨，讓不少球迷替她叫屈，贏得精英獎也算是稍微彌補遺憾了。

精英獎》三度動刀亞運奪1金1銀 體操唐嘉鴻獲最佳精神獎
曾俊欣獲最佳新秀運動員獎 媽媽：很心疼他的孤獨
精英獎》擊敗天菜龍舟隊！20歲小將獲最佳團隊獎
精英獎》台灣最速男好悶 6度陪榜創另類紀錄
精英獎》小清新大突破 文姿云驚豔全場

被問及今天獲獎有沒有平反的感覺，戴爸則表示，其實不會這樣想，以前也在運動精英獎陪榜很多次，這次可以拿下這個獎項，對戴資穎是一種肯定，也謝謝支持她的所有人。

戴爸透露，這對戴資穎是最大獎項，對於能否得獎，戴資穎一直抱持平常心，「能不能得獎不是我們可以控制的，能控制的只有把比賽打好，這也比較實在。」

(中時電子報)

精英獎》三度動刀亞運奪1金1銀 … 精英獎》李智凱恩師林育信 獲年…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。