公墓管理大清查 廉政署查7件涉貪

2018年12月12日 16:39 中時 張孝義

法務部廉政署針對部分縣市政府辦理廉政革新實施計畫的殯葬業務專案清查，除發現疑涉貪瀆不法案件7案進行司法調查外，另已追究行政責任14人，及追繳規費約575餘萬元。

廉政署表示，殯葬業務經過多年的行政透明化措施，收紅包陋習已經收歛許多，但仍偶有弊案發生，殯葬業務的特殊性，國人有所忌諱，常由鄉鎮公所基層約僱或臨時人員1人長期承辦，他們的法治觀念較為薄弱，利用職務上的權利機會，在喪家或風水地理師申請辦理喪葬案件時違法行事，並藉此向民眾收賄獲取不法利益，為檢視殯葬業務管理情形。

所以廉政署首次針對公墓管理進行大規模清查，經由政風人員會同現地稽核，發現許多公墓巡查及違規取締未落實的缺失，主要行政管理缺失包括公墓的起掘、埋葬或修繕，未經過合法申請程序；公墓管理員未落實公墓巡查盤點，未即時糾正防堵墓地遭占用、濫葬情事；納骨塔管理員於審核殯葬設施使用規費時，發生不應減免而減免或漏未減免之情事；殯葬業者巧立名目向喪家額外收費，甚至有公墓管理員立即辭職的情事。

還有發現民眾不知殯葬管理條例規定且承辦人公務人員未盡其責，因有造成公墓墓基過大、高度過高或違反不得原地撿骨再葬等情，遭陸續追繳規費及罰款。

廉政署強調，未來仍將持續清查，健全機關內控機制，並推動殯葬業務行政透明，透過民眾雙重監督，檢核殯葬業務管理情形，提升殯葬業務清廉度。

(中時 )