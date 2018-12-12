精英獎》翻滾吧男人 李智凱完美落地奪最佳男運動員

2018年12月12日 16:26 中時電子報 李弘斌 、 鍾亞芳 ／台北報導 ／台北報導

憑藉超高難度湯瑪士迴旋以及完美落地奪得亞運鞍馬金牌的李智凱，獲選體育運動最佳男子運動員獎殊榮。

連兩年於大賽完美落地，「菜市場凱」李智凱去年精英獎碰上程咬金，在台北世大運標破亞洲紀錄的鄭兆村，不幸飲恨，今年頂著我國首面亞運體操金牌的光環，終於首度拿下精英獎「最佳男運動員」，彌補去年遺憾，教練林育信也榮膺最佳教練獎。

我國體操今年在雅加達亞運締造歷來最佳成績，唐嘉鴻先在地板摘銀，是台灣體操首次在亞運突破銅牌障礙，結果隨後登場的李智凱，就以拿手的「湯瑪斯迴旋」在鞍馬決賽繳出15.400高分，把我國體操最佳成績推升到亞運金牌，帶動士氣，唐嘉鴻隔天也在單槓摘金。

李智凱、唐嘉鴻今年雙雙入圍精英獎最佳男運動員，結果李智凱以壓倒性優勢擊敗唐嘉鴻、田徑陳奎儒、楊俊瀚與射擊楊昆弼等4位競爭者勝出。據了解，這也是本屆精英獎票選結果最懸殊的獎項。

拿下最佳男運動員獎項，李智凱心情十分不可思議，「這是過去的我不敢想像的未來，以前真的長過太多苦頭。今年對我來說真的是豐收的一年，可以在今年的最後得到這獎是很大肯定。」李智凱說。

從2017年開始蛻變，李智凱透露，以往都會給自己很大壓力，到國外比賽為了拚積分，會為自己設定很高的目標，不過現在他以享受的心態面對比賽，「享受每一個動作、享受每一場比賽，成功之後的喜悅真的很開心、很爽！」

(中時電子報)