精英獎》翻滾吧男人 李智凱完美落地奪最佳男運動員

李智凱榮膺精英獎最佳男運動員。（資料照片／杜宜諳攝）

友善列印
中時電子報
／台北報導

憑藉超高難度湯瑪士迴旋以及完美落地奪得亞運鞍馬金牌的李智凱，獲選體育運動最佳男子運動員獎殊榮。

連兩年於大賽完美落地，「菜市場凱」李智凱去年精英獎碰上程咬金，在台北世大運標破亞洲紀錄的鄭兆村，不幸飲恨，今年頂著我國首面亞運體操金牌的光環，終於首度拿下精英獎「最佳男運動員」，彌補去年遺憾，教練林育信也榮膺最佳教練獎。

我國體操今年在雅加達亞運締造歷來最佳成績，唐嘉鴻先在地板摘銀，是台灣體操首次在亞運突破銅牌障礙，結果隨後登場的李智凱，就以拿手的「湯瑪斯迴旋」在鞍馬決賽繳出15.400高分，把我國體操最佳成績推升到亞運金牌，帶動士氣，唐嘉鴻隔天也在單槓摘金。

李智凱、唐嘉鴻今年雙雙入圍精英獎最佳男運動員，結果李智凱以壓倒性優勢擊敗唐嘉鴻、田徑陳奎儒、楊俊瀚與射擊楊昆弼等4位競爭者勝出。據了解，這也是本屆精英獎票選結果最懸殊的獎項。

拿下最佳男運動員獎項，李智凱心情十分不可思議，「這是過去的我不敢想像的未來，以前真的長過太多苦頭。今年對我來說真的是豐收的一年，可以在今年的最後得到這獎是很大肯定。」李智凱說。

從2017年開始蛻變，李智凱透露，以往都會給自己很大壓力，到國外比賽為了拚積分，會為自己設定很高的目標，不過現在他以享受的心態面對比賽，「享受每一個動作、享受每一場比賽，成功之後的喜悅真的很開心、很爽！」

(中時電子報)

精英獎》李智凱恩師林育信 獲年… 精英獎》擊敗天菜龍舟隊！20歲小…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。