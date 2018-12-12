ANA加入PayPal線上支付服務 為旅客提供更高彈性

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張佩芬

日本最大及連續六年蟬聯五星評價的航空公司 All Nippon Airways（ANA）宣布，將PayPal 加入為ANA線上訂票的全新付款方式。ANA一直追求提升服務並吸引新客戶，以更操作簡易的線上訂票流程，竭盡所能的使全球ANA旅客以最簡單、直覺的方式進行機票訂購。

ANA加入PayPal支付選項的決定，反映著ANA向科技創新與服務提升邁進的動力。

自今年12月12日起，旅客於訂購ANA國際航班時，將可透過ANA網站或應用程式，選擇 PayPal作為首選的付款方式，而此付款方式將會於日本、香港、新加坡、泰國、台灣、菲律賓、柬埔寨、澳洲、美國、加拿大、墨西哥、英國、德國、法國、義大利、西班牙、比利時和瑞士正式上線。

加入PayPal付款方式有助於發展「科技重度使用消費者」的市場。除了新加入的PayPal外，ANA 目前還接受旅客使用信用卡、ANA SKY Coins、便利商店轉帳和銀行轉帳的線上支付方式。

ANA執行副總裁冨田光歐表示：「我們很高興能與PayPal合作，增加PayPal成為ANA多項支付選項之一，以進一步提供客製化的服務。PayPal 是一個重要的全球平台，擁有超過2.5億的用戶，ANA希望為他們打造更便利且平易近人的旅程服務。」

(工商 )

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