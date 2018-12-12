精英獎》擊敗天菜龍舟隊！20歲小將獲最佳團隊獎

2018年12月12日 16:29 中時電子報 李弘斌 、 鍾亞芳 /台北報導 /台北報導

年僅21歲的呂紹全與19歲的林穎欣今年首度參與亞運就一名驚人取得10公尺空氣步槍混合團體賽金牌，今年更在體育運動精英獎頒獎典禮獲得最佳運動團隊獎。

2018亞運取得銀牌的中華女壘隊、獲得銅牌的男排隊、笑收2金的男子龍舟代表隊、射下團體金牌的射箭複合弓混團，以及勇奪混團金牌的射擊10公尺空氣步槍混團共5個團體獲得最佳運動團隊傑出獎。

亞運今年首度舉辦射擊混團賽，中華隊小將呂紹全與林穎欣在決賽擊敗中國大陸勁敵取得金牌，也順勢成為亞運的紀錄保持人，留給以後的參賽者來挑戰他們的成績。

今天在菁英獎頒獎典禮聽到自己獲得最佳團隊獎，年輕的呂紹全與林穎欣都覺得相當不可思議，林穎欣不可置信地說：「很多學長姐成績都比我們好，真的沒想過會得獎。」一旁的呂紹全也頻頻點頭贊同。

呂紹全與林穎欣平常就一起訓練、一起比賽，今天兩人一同站上頒獎台，第一個感謝的對象就是彼此，「有她（林穎欣）才有這樣的成績，一定要感謝他，因為我們是一個團隊。」不僅如此，兩人對於一路栽培的教練與給予最大支持鼓勵的親友也滿懷感激。

熟識的兩人除了對彼此有滿滿感激，也有屬於10幾歲的俏皮幽默，林穎欣笑著虧呂紹全：「學長，你也要加油，不要靠我偷分數。」一旁的呂紹全笑著回應：「會啦！我也會加油，她對自己要求比較高，壓力也大，希望她不要這麼緊繃，我也會更努力。」

(中時電子報)