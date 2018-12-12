Do Re Mi汪星人愛聽主人彈鋼琴

鋼琴老師潘加恩（圖左）彈起「聖誕鈴聲」，美妙的旋律，讓寵物狗「豆花」又跳又叫，彷彿專業伴舞，跳完還搖尾巴。（張妍溱翻攝）

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鋼琴老師潘加恩彈起「聖誕鈴聲」，美妙的旋律，讓寵物狗「豆花」又跳又叫，彷彿專業伴舞，跳完還搖尾巴。11年前飼養馬爾濟斯犬，潘加恩與「豆花」幾乎形影不離，他笑說，全家人愛犬成癡，彈鋼琴、吹奏笛子，讓「豆花」聽了超開心，天天都保持好心情。

聽到主人的呼喚，「豆花」迫不及待的奔到鋼琴前，全心全神聆聽「聖誕鈴聲」，牠突然搖搖尾巴盯著鋼琴，Do Re Mi汪星人果然「輸人不輸陣」，就是要來個盡力跳躍，邊跳邊叫，隨著音樂轉啊轉，音樂讓牠嗨翻了。

潘加恩說，「豆花」是一隻聰明、又貼心的狗，會撒嬌，但「主人叫牠過來，牠不一定過來」，偶爾發脾氣或耍個性，極具人性。「豆花」除了喜歡吃水煮肉，也很愛吃芭樂，而且都用眼神攻勢「裝萌」暗示，討著要吃。

潘加恩表示，「豆花」偶然間看到家人槌背按摩，於是動動前腳往前一伸，「裝萌」眼神來了，似乎討著「牠想按舒服」。牠也很講義氣，有一次他罵家中另一條狗「迪迪」，為何亂尿尿，「豆花」竟衝到「迪迪」前，似乎要保護牠麻吉，阻止主人別罵了。

全心全神聆聽「聖誕鈴聲」，潘加恩說，狗狗其實也很喜歡柔和的音調，有助於幫助那些害怕緊張的心情放鬆，降低亂狂吠的次數，也能夠安穩的休息，音樂串起人與狗，另一種美好的交流，增添情感。

(中時 )

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