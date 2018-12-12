廉政署查路平專案 抓到6件公務員涉貪

廉政署。（圖取自Google MaP）

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法務部廉政署針對國營事業管線機構及20個地方政府，自今年3月至10月間發動各政風機構辦理「路平專案」專案清查。經清查3318件工程，歸納出10類共通性工程違失態樣、研提28項策進建議、發掘公務員涉貪6件、廠商不法19件、追究公務員行政責任11人，及節省公帑2846萬元與增加國庫收入1046萬餘元，合計3888萬餘元，成效良好。

廉政署表示，廉政沒處理好，路是舖不平的。道路舖設不良及管線回填不實等問題，造成的民怨居高不下，廉政署從公益、民怨角度切入做廉政，進行「路平專案」專案清查。

經清查後，廉政署發現5大違失，包括，一、施工品質不佳：如原開挖土方回填或非回填CLSM、管挖深度不足、AC鋪設厚度或壓實度未達契約規範、未噴灑AC底油及路面平整度不合規定等。二、作業程序不符規定：如擅自施工、未辦理展延及未依限申報完工等。

三、違反工安規定：如未作好安全防護措施、作業主管未在場監督、防滑鋼板厚度不足、施工現場無告示牌、交通維持漸變段長度不足及管溝開挖深度超過1.5公尺未設置擋土設施等。

四、結算數量或金額涉有浮報或錯誤：如施作數量短少、施作面積與工程圖說不符及施作項目重複計價等。五、廠商疑似不法情事：如AC鑽心試體調包、採購圍標及違反土方清運規定等。

廉政署指出，專案清查發現之各類違失情形，除涉嫌刑事不法移送司法偵辦外，並轉請各權管單位依相關規定予以裁罰扣款及要求廠商改善重作，達到節省公帑及增加國庫收入總共3,888萬7千餘元，具體解決民怨、增進公益，確保公共工程品質。

「踩在腳底下的幸福是人民最有感的」，未來廉政署將持續與路權管理機關、主辦工程單位合作努力，追蹤管控各項策進建議執行情形，並滾動式檢討修正，共同提升道路及管線挖掘工程之施工品質，營造安全平坦順暢的道路環境。

(中時 )

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