北市動物醫院爆血犬超抽 動保處開罰26萬元

2018年12月12日 16:43 中時 吳堂靖

北市松山區某動物醫院遭媒體爆料，疑為了牟取暴利，超抽「血犬」血液， 導致部分犬隻出現軟腳、貧血狀況，抽血畫面一曝光，引發譁然。對此，北市動保處表示，已就該院血犬未絕育及超抽血液致貧血部分，開罰26萬5千元罰鍰，並要求醫院提出改善計畫，擇期複查。

北市動保處表示，稽查人員發現院內飼養12隻靈緹及1隻高山犬，共計13隻中大型犬，不但全數未絕育，部分犬隻更曾有繁殖紀錄，但該院不僅從未依法向動保處申報免絕育，亦未申報繁殖需求及提出管理說明。

動保處表示，院內私自繁殖犬隻供院內捐血用，認定情節重大，依據動物保護法第22條第3項規定加重處分，裁處院方25萬元整罰鍰；超抽犬隻血液貧血部分，依法裁處1萬5千元罰鍰。

動保處也澄清，該院疑似抽取血犬血液後，自行製備的血液製劑（富血小板纖維素）及幹細胞，是否屬動物用藥品管理法中的藥品，於現行法規未有明確定義，因此雖早已接獲通報，並於11月28日派員前往稽查，但為了釐清動物藥品法規部分，因此近日才公布結果，未有怠慢情事。

動保處已蒐集該院製備富血小板纖維素的製造過程、使用病歷等相關紀錄，函請中央主管機關動植物防疫檢疫局釋示，後續將依函釋結果及相關證據，進一步做出行政處分。

(中時 )