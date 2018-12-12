伊藤千晃想念台灣味 合作手搖飲料日本推飲品

2018年12月12日 16:43 時報周刊 張毓琪

日本人氣女星伊藤千晃轉換身份再次出發，推出首張個人名義迷你專輯《New Beginnings》，重啟音樂活動。新作品中挑戰自己作詞，卸下防備和掩飾，以真實自然的面貌表現伊藤千晃最真誠的一面。新歌〈New Beginning〉的歌詞也正是伊藤千晃此刻的心境；另外搭配伊藤千晃出演日本內衣品牌的廣告曲〈happiness〉，整首歌充滿成熟魅力，副歌旋律令人印象深刻，編曲也帶著遼闊壯大的氛圍；新作品的曲風和整體視覺呈現都是以往較少看見的形象，也讓不少粉絲相當驚艷。

首張個人名義迷你專輯除了在今年9月數位上架的〈New Beginning〉、〈happiness〉兩首歌之外，同時收錄〈Eternal Story〉、〈LOVE or LIPS〉、〈A Song For You〉三首新歌。最先釋出的前導歌曲〈New Beginning〉由伊藤千晃親自填詞，唱出她一個人重新開始音樂活動的心境變化，雖然有著不安與糾結，卻也有對光明未來的信念期許，並且也藉此認識了嶄新的自我；另外一首歌曲〈Eternal Story〉以「珍惜微小的幸福」為主題，是一首能夠感覺到溫暖的聖誕歌曲。

迎接即將到來的聖誕節，伊藤千晃日前於台場VenusFort教會廣場舉辦活動，除了和現場的歌迷交流互動外也有小型live現場演唱，以音樂和觀眾同樂。聊到要怎麼度過聖誕節，伊藤千晃笑著說：「想努力做菜。平常只會很基本的菜色，對於複雜的料理完全不擅常，藉著聖誕節想花點時間來作一些比較費工特別的料理。」

為了慶祝發行首張個人名義迷你專輯，從12月28日到明年1月14日和日本百貨公司合作將舉辦GALLERY X BY PARCO CHIAKI ITO EXHIBITION“New Biginnings”的紀念展覽會，在會場裡能搶先買到以迷你專輯的歌曲為主題拍攝的MUSIC PHOTO BOOK，同時展覽會場也會販售限定商品。一直以來給人溫柔甜美、知性時尚形象的伊藤千晃，也被英國名錶品牌相中，採用新歌〈LOVE or LIPS〉作為日本網路廣告的tie-up歌曲。

重新開啟音樂活動的伊藤千晃，日前接受專訪時被問到在籌備專輯中有沒有覺得特別困難的事？伊藤千晃表示：「應該是沒辦法用輕鬆的心情面對。在錄製專輯的過程和工作夥伴們交流很多，越交流越是更想用盡全力的投入，但過於緊繃的狀態反而無法好好的詮釋作品，幸好在最後終於能在放鬆愉快的心情下完成作品。」喜歡台灣的伊藤千晃，發行新作品的紀念企劃也不忘她最想念的”台灣味”，與台灣知名手搖杯品牌THE ALLEY(鹿角巷)合作，以〈Eternal Story〉這首歌的意境為發想，推出黑糖珍珠搭配草莓牛奶的期間限定飲品；另外隨著作品的發行，在影像社群平台TikTok上，也可以看到搭配新歌〈LOVE or LIPS〉跳著可愛舞步的伊藤千晃。

首張個人名義迷你專輯《New Beginnings》共收錄五首歌，將於12月14日正式台壓發行，此次推出的是台灣特別版（CD+DVD），重啟音樂活動的伊藤千晃也不忘台灣歌迷，特別寫了一段話給一路支持她的台灣歌迷，台灣特別版內附台壓版限定伊藤千晃親筆訊息（印刷）。

(時報周刊)