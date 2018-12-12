「白色饗宴」啟航 公主遊輪邀乳癌病友登輪圓夢

2018年12月12日 16:43 中時 張穎齊

公主遊輪為此與台灣港務股份有限公司合作，12日在鑽石公主號上舉辦2018「白色饗宴」公益活動，邀請中華民國乳癌病友協會與病友們，身穿白紗禮服化身抗癌天使。（張穎齊翻攝）

公主遊輪為此與台灣港務股份有限公司合作，12日在鑽石公主號上舉辦2018「白色饗宴」公益活動。（張穎齊翻攝）

鑽石公主號。（張穎齊攝）

根據中華民國乳癌病友協會調查，乳癌病患最想完成的心願為「長途旅行」。公主遊輪為此與台灣港務股份有限公司合作，舉辦2018「白色饗宴」公益活動，邀請中華民國乳癌病友協會與病友們，身穿白紗禮服化身抗癌天使，於今（12）日登上鑽石公主號走秀，並贊助2組「鑽石公主號9日雙人遊」，為病友圓夢。

公主遊輪行銷總監陳欣德表示，公主遊輪長期關注健康議題，遊輪是很適合各年齡層或體能狀況的旅遊，因此希望透過「白色饗宴」活動，拋磚引玉讓病友們能勇敢享受生活，創造旅行中的美好回憶。

基隆港務分公司總經理劉詩宗說，為鼓勵病友們勇敢追夢與圓夢，此次與公主遊輪一起贊助病友鑽石公主號9日雙人遊，讓病友們能盡情享受不同的海上渡假風情。

乳癌病友協會理事長黃淑芳則說，病友能穿上白紗禮服，亮麗登上豪華遊輪走紅毯，展現如鑽石耀眼的自信與美麗光彩，並用積極樂觀方式面對病情，協會今年也開始加強宣導男性乳癌病患的關懷計畫，男性乳癌議題也須獲得大家的認識與支持。

活動現場，乳癌病友穿著白紗，優雅地步入海上最大的挑高表演廳「公主劇院」，每位病友自信展現出最美的一面，令在場嘉賓深受感動，陳欣德、劉詩宗以及黃淑芳，也在現場抽出2間鑽石公主號艙房，直接贊助病友完成海上遊輪旅行夢想。

濃濃日式風味的「鑽石公主號」，2018年11月至2019年2、3月首次在臺灣基隆港展開航季，並推出少見的9日長天數遊輪之旅，帶領賓客一次暢遊日本東京（橫濱）、名古屋、大阪、沖繩四大名城。

(中時 )