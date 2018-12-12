耶誕節用這「櫃」交換禮物 不怕真心換絕情

智能櫃為耶誕節交換禮物再添新玩法。圖：掌櫃提供

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張佩芬

耶誕節要到了，朋友聚餐的局越來越多，尤其是「交換禮物」活動更是一個接一個，現在不只能跟朋友換，還可以用「智能櫃」換！市佔率第一的智能櫃公司「掌櫃」特別以「交換禮物」的靈感出發，與物品分享平台「Taptot」及「Give543贈物網」合作，以物易物換取心目中的夢幻逸品。

相信大家一定都有購物失心瘋或鬼打牆的經驗吧？民眾蔡小姐說：「像我這種不是住在家裡的人，有時候想買一些東西，又不想花太多錢，就會先到這種app上找；或是要搬家的時候，有一些東西是用不到的，像是包包、衣物，甚至小家電等，狀況還不錯但是丟掉又很浪費，就可以刊登上去，讓給需要的人。」

為提升換物便利性，平台結合操作簡單的「掌櫃智能櫃」，只要3步驟，「給客」就可快速把商品寄出；不僅「給客」可以快速寄出物品，「拿客」也不用痴痴的在家裡等包裹，24H隨時到指定智能櫃地址輕鬆取貨，節省雙方寄送程序，讓取得好物更便利。

掌櫃公關江欣潔指出，藉由無償換物模式，不只讓物品可再次發揮最大效益，更減少資源的浪費，創造0元循環經濟，也重新創造物品價值；掌櫃除了提供一個便利交換禮物的方式，12月底前只要用「掌櫃智能櫃」寄件成功，每一筆都加碼送美廉社茶葉蛋一顆，此波活動預計送出一萬顆茶葉蛋。

近年來「共享」熱潮在全球各地盛行，刮起新共享循環經濟風潮，提倡減少資源浪費、讓物品發揮最大效用的生活方式，事物的價值取決於個人喜好，某人棄如敝屣的東西也能變成另一人眼中的珍寶，這就是物品交換的真正意義。換物愛地球，食之無味棄之又可惜的物品拿出來交換吧！

(工商 )

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