免費雞排快來排！ 首屆國產香雞排展周日登場

台灣區電動屠宰工業同業公會聯合國內6家CAS國產雞愛用業者，將於本周日（16日）舉辦第一屆國產香雞排嘉年華展。（游昇俯攝）

友善列印
中時

受中美貿易大戰影響，美國將大量本銷往大陸的雞肉傾銷台灣，造成國產雞肉價格直直落，這周國內白肉雞產地價格已掉到每台斤24.3元。台灣區電動屠宰工業同業公會聯合國內6家CAS國產雞愛用業者，將於本周日（16日）舉辦第一屆國產香雞排嘉年華展，祭出「買一送一」及免費兌換券等優惠，邀請民眾吃香雞排，救優質國產雞肉產業。

電宰公會常務理事卓元裕表示，台灣自進入WTO以來，即整合建立種雞、飼料、電宰一條龍的健全的產銷制度，但今年受到美國雞肉大量傾銷，進口雞肉價格低於國產雞達50%至60%，使得國產雞肉價格直直落；目前因肉雞生產多屬契養，成本都由電宰業者吸收，但電宰業希望養雞產業有收益，價格應可再提高。

卓元裕指出，因進口雞肉需解凍，會失重，一般消費者可接受國產雞比進口雞價高在20%以內，去年因種雞減產，白肉雞產量曾降到每周360萬隻，價格跟著上漲，今年經業界調整價格，現在每周約能產雞420萬至450萬隻；他說，業界也怕國產雞數量萎縮，讓進口雞進來搶占市場，故希望以實質行動支持國產雞肉。

電宰公會16日將於台北車站舉辦第一屆CAS國產香雞排嘉年華展，屆時有國內6家CAS國產雞肉愛用業者設攤販售招牌產品，並搭配活動推出「600份雞排買一送一」，及贈送800份雞排免費兌換券。

電宰公會總幹事卓沛宏表示，一隻雞的雞胸肉可製作兩份雞排，台灣食用雞肉人口約在2000萬人，國內上個月雞產量正好約2000萬隻，若每個人每月能吃兩片雞排，就可支撐國內養雞產業與國外進口雞肉競爭。

(中時 )

耶誕、跨年遙望煙火享佳餚！波士… 長者據點惜食共餐　名主廚到場加…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。