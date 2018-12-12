免費雞排快來排！ 首屆國產香雞排展周日登場

2018年12月12日 17:04 中時 游昇俯

受中美貿易大戰影響，美國將大量本銷往大陸的雞肉傾銷台灣，造成國產雞肉價格直直落，這周國內白肉雞產地價格已掉到每台斤24.3元。台灣區電動屠宰工業同業公會聯合國內6家CAS國產雞愛用業者，將於本周日（16日）舉辦第一屆國產香雞排嘉年華展，祭出「買一送一」及免費兌換券等優惠，邀請民眾吃香雞排，救優質國產雞肉產業。

電宰公會常務理事卓元裕表示，台灣自進入WTO以來，即整合建立種雞、飼料、電宰一條龍的健全的產銷制度，但今年受到美國雞肉大量傾銷，進口雞肉價格低於國產雞達50%至60%，使得國產雞肉價格直直落；目前因肉雞生產多屬契養，成本都由電宰業者吸收，但電宰業希望養雞產業有收益，價格應可再提高。

卓元裕指出，因進口雞肉需解凍，會失重，一般消費者可接受國產雞比進口雞價高在20%以內，去年因種雞減產，白肉雞產量曾降到每周360萬隻，價格跟著上漲，今年經業界調整價格，現在每周約能產雞420萬至450萬隻；他說，業界也怕國產雞數量萎縮，讓進口雞進來搶占市場，故希望以實質行動支持國產雞肉。

電宰公會16日將於台北車站舉辦第一屆CAS國產香雞排嘉年華展，屆時有國內6家CAS國產雞肉愛用業者設攤販售招牌產品，並搭配活動推出「600份雞排買一送一」，及贈送800份雞排免費兌換券。

電宰公會總幹事卓沛宏表示，一隻雞的雞胸肉可製作兩份雞排，台灣食用雞肉人口約在2000萬人，國內上個月雞產量正好約2000萬隻，若每個人每月能吃兩片雞排，就可支撐國內養雞產業與國外進口雞肉競爭。

(中時 )