北市中正二分局南海所警員涉販毒收押 所長遭拔官

2018年12月12日 17:08 中時 謝明俊 、 陳志賢

台北市中正二警分局爆發員警涉吸毒醜聞（圖取自Google Map）

（19:00更新 羈押獲准）刑事局南部打擊犯罪中心幹員，11日前往新竹查緝一起毒品案，被逮周姓嫌犯竟然咬出北市警中正二分局南海所員警林昱伯是他的合夥人，刑事局幹員立即報請台北地檢署檢察官指揮，漏夜前往中正二分局搜索，並將林傳喚到案，昨日移送北檢複訊後，由檢方申請羈押禁見獲准。

這起員警涉及販毒嚴重風紀事件，震驚台北市警局，市警局督察長高壽孫除在前晚親自帶隊前往中正二分局執行搜查，並於今日晚間對外發布新聞說明經過。高壽孫表示，市警局對員警涉毒事件，感到痛心無比，也將嚴究相關主管責任。目前市警局已經下令拔掉南海所所長黃沛元，改調非主管職務，至於分局長督考疏失責任，將由市警局另行究責。

遭到毒販咬出合夥販毒的中正二分局南海所員警林昱伯，警專30期畢後後就分發到南海所服務，至今已5年，林員反應靈敏，工作相當認真，在長官眼中是個相當聰明的警員，因此，在南海所工作幾年後，就獲拔擢擔任查案專責小組，平日也有負責查緝毒品案件。

據悉，刑事局南部打擊犯罪中心偵八大隊偵一隊幹員，是在11日循線前往新竹查緝一起毒品案，逮捕一名周姓嫌犯，周嫌被逮，警員追查毒品來源，嫌犯竟向幹員指稱林昱伯是他的合夥人，幹員一聽大驚不敢大意，立即循線內部系統上報到刑事局高層，並報請北檢檢察官指揮追查。

檢方據報指揮台北市警局督察室，立即派員前往中正二分局南海所，對林員辦公桌執行搜查，並通知林員到案接受調查，警方另派員前往林員位在新北市五股的租住處搜索，漏夜對林員進行偵詢，並在偵詢後，昨日下午移送台北地檢署偵辦，由於事證相當明確，檢方聲請將林員羈押禁見獲准。

(中時 )