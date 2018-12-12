振興花蓮觀光 徐榛蔚上任前爭取觀光局、民航局奧援

花蓮縣長徐榛蔚上任前拚花蓮觀光，爭取民航局長林國顯（右一）、觀光局長周永暉（左二）奧援。（徐榛蔚服務處提供）

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中時
范振和

帶動花蓮觀光產業，刻不容緩，縣長徐榛蔚上任前，積極爭取觀光局長周永暉及民航局長林國顯奧援，建請活絡花蓮機場，開拓東北亞國際航線；延長今年底截止的國旅暖身補助方案至明年2月；均獲善意回應。

徐榛蔚指出，在缺乏中央具體政策支持下，花蓮機場繁忙班機起落的閃爍亮點，日漸減少，為讓對外最快速的交通工具，再度成為活絡花蓮觀光的利器，她認為應以觀光故事性出發，帶起花蓮直航日本花卷市及德島市，同時，爭取航線延遠權，以利停靠國外第三地機場，中央也應持續包機補助作業，俾增強航空公司開航誘因。

周永暉回應，新的包機補助方案，剛獲行政院核定，其中降低包機補助門檻，只要客座數超過100個，實際搭載人數超過5成即可獲補助，日本航班由現行30萬元提高至35萬元，東南亞地區由25萬提高至30萬，港澳、大陸及其他國由15萬提高至25萬元，若乘客人數高於5成，每位旅客還可獲得新台幣600元補助，加上配合2019跨年及燈會活動，明年2月28日前申請的包機，若搭載人數3成以上未達5成，仍可獲得客源市場額度4成補助。

民航局答覆，航班延遠航權部分，將就華信現有台中-花蓮、台中-日本航線，甚至和國外談判延遠權，並著手研議如何進行串聯，使票價更加優惠外，亦將努力攜手地方旅宿，讓觀光效益達到加乘效果。

徐榛蔚指出，在106年度旅遊費用上，國人出國的總費用是7千489億元，國旅的總費用只有4千21億元，差了近2倍，顯示國內旅遊市場亟待振興，希望暖冬方案能加碼延長至明年農曆春節，周永暉答應向交通部爭取暖冬遊補助至108年1月31日。

(中時 )

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