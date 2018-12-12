長者據點惜食共餐　名主廚到場加菜

2018年12月12日 17:08 中時 高彥哲

知名餐廳主廚陳建樺〈中〉幫長輩打上高麗菜沙拉。（高彥哲翻攝）

志工將NG的南瓜先整理後再進行料理（高彥哲翻攝）

五股成州社區關懷據點老人共餐加惜食分享，長輩一個月只要花300元就能一周5日吃到美味佳餚，12日更邀請兩位大飯店的主廚利用NG醜蔬果，煮出一道道佳餚，長輩們吃到大主廚的美食料理，紛紛豎起大拇指，到據點共餐是「呷歡喜、呷健康！」

擔任知名餐廳主廚的陳建樺、張騰峰，為響應新北市惜食分享網的政策，12日上午特地到五股成州社區擔任義廚，以西餐料理手法，將高麗菜切絲後，以精鹽和美乃滋拌成一道可口的高麗菜沙拉，NG南瓜清蒸，另外還有炸豬排、冬瓜湯等，長輩都吃得津津有味。

五股成州社區發展協會理事長王文龍表示，在地方里長和區公所的支持下，每周一到周五均安排有健康促進課程，甚至非洲鼓、動健康、肌耐力等，有時還有衛生所安排的健康講座、用藥諮商等，中午長輩則在一起共餐，由社區23位志工輪流烹調，透過公私部門提供的NG醜蔬果、絞肉，與熱心宮廟會提供麵條或白米，讓長輩平均每餐只付15元，就能吃到美味可口的餐點。

社會局表示，台灣每年浪費359萬噸的食物，新北市惜食分享網從2016年推動以來，已成立13處惜食分享廚房，以及86個惜食共餐據點，經過義廚與志工的悉心料理，成為長輩的佳餚，日後也將持續推動惜食分享理念，讓社會各界珍惜糧食資源，也避免NG醜蔬果淪為廚餘，增加垃圾清運的負擔。

(中時 )