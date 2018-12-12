李敖樂見嗎？李文嗆弟沒出息 李戡拿姊博士論文這樣開酸！

2018年12月12日 16:58 中時電子報 吳品瑤

跨足政界與文學界的作家李敖，2017年發現罹患腦腫瘤，隔年3月不敵病魔逝世，享壽83歲，家人遵照李敖遺願，後事低調從簡辦理，然李敖身後卻相當不平靜，因遺產問題引爆長女李文及同父異母弟弟李戡戰火，兩人唇槍舌戰互撕，李戡甚至賭誓在畢業前必每天發文針對姊姊否則永遠不舉，姊弟如此彼此仇視，想必非李敖所樂見。

李戡微博po文。(翻攝自李戡微博)

李文臉書po文。(翻攝自李文臉書)

李敖女兒李文及兒子李戡因遺產問題撕破臉，公開對槓多時，李文日前怒不可抑在臉書po文，以「硬不起來」為題說弟弟瘋了，竟然發毒誓要天天針對她否則終身不舉，嗆聲：「李敖的兒子不是要當一家之主嗎，怎麼那麼點的打擊就扛受不了呀？…我永遠記得老爸的一句話：『哭哭啼啼、没有出息！』」，還邀眾人一同監督李戡，免得李家因弟弟的毒誓而絕後。

而李戡自發「不舉毒誓」後，真的天天在微博發文專懟李文，而面對姊姊的嘲諷，他也不是省油的燈，今天一早在微博發文，拿李文的研究成果開刀，嗆聲：「2002年12月，李文打著美國教育專家的旗號，來到北京教英文。奇怪的是，從來沒人查驗她的博士論文」，他強調自己僅花了一分鐘來翻譯姊姊的博士論文題目，「父母對華裔美國人納入社會研究課程的批判性反思：一個參與性的研究」，要大家欣賞一下這位「教育博士」的學術水平與英文程度，酸味十足，姊弟互撕大戰再度掀起新一波戰局，看來短時間難以停歇。

(中時電子報)