唱紅〈All I Want〉 柯達線樂團明年3月首度來台

KODALINE。（理想國提供）

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KODALINE。（理想國提供）
柯達線樂團 Kodaline / 兄弟之情 Brother (中字MV) . 台灣索尼音樂 Sony Music Taiwan

獲「BBC Sound of 2013」提名肯定，出道至今締造兩張愛爾蘭冠軍專輯、連續11首單曲打入排行榜的KODALINE(柯達線樂團)，將於明年3月首度來台開唱。

由主唱Steve Garrigan、鼓手Vinny May Jr、貝斯手Jason Boland和吉他手Mark Prendergast四位兒時玩伴所組成，於2006年以21 Demands的團名參加實境選秀節目，雖最後僅獲得亞軍，但卻以單曲〈Give Me A Minute〉奪下愛爾蘭單曲榜冠軍，創下該榜史上首支獨立發行曲的冠軍紀錄。因為想要有一個獨一無二的團名，在2011年正式改名為他們自創的字KODALINE，隔年發行同名EP，其中收錄的〈All I Want〉被知名長壽美劇「實習醫生」選為插曲，之後更被電影「生命中的美好缺憾」收錄為電影配樂，也成為許多台灣歌迷第一次被KODALINE的音樂煞到的機緣。

於今年發行全新大碟《POLITICS OF LIVING》，唱出生命中關於愛情、親情與友情的哲學，藉由音樂散發正能量。收錄單曲〈Brother〉的MV大破兩億點擊次數，描述手足情誼的歌詞，搭配感人的MV劇情惹哭無數粉絲，在網路上引起熱烈討論。

主唱Steve的聲音被許多媒體認為和酷玩主唱克里斯馬汀的聲音相似，對於自小聽酷玩樂團音樂長大的成員來說，可以被拿來和前輩相提並論也讓他們感到很榮幸。英國NME雜誌更大讚KODALINE的音樂風格「是獨立與主流間最完美的平衡」，流暢順耳的旋律中仍具備獨立搖滾的深度與質感，令人印象深刻。他們的潮青音樂魅力更引起許多明星的注意，英倫女歌手艾麗高登就曾公開翻唱他們的歌曲〈All I Want〉，連知名美國影集六人行的女星寇特妮考克絲都被他們的音樂吸引，主動跨刀為單曲〈Love Will Set You Free〉擔任MV導演。

(中時 )

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