《90分鐘末日倒數》挑戰極限 演員呼吸困難如臨末日戰場

2018年12月12日 17:01 時報周刊 張毓琪

片中特別加入主觀視角的拍攝手法，讓傭兵部隊在頭盔上安裝攝影機。華聯國際提共

韓片《90分鐘末日倒數》由《與神同行》票房巨星河正宇、《我的大叔》影視跨界影帝李善均共同主演，繼多款前導版預告引起影迷矚目討論不斷後，神秘感十足的《90分鐘末日倒數》今終於釋出中文版主預告，隊長河正宇率領來自各國高手組成傭兵部隊，直接帶領觀眾進入深達地下30公尺碉堡，執行阻止人類浩劫的關鍵任務。導演金秉祐也透露片中碉堡場景是以俄羅斯於第二次世界大戰期間所做碉堡為參考，1比1打造真實感場景，就連演員也直呼：「在碉堡裡很有壓迫感，甚至覺得呼吸困難。」

為求畫面逼真，導演金秉祐與設計團隊燒破腦，翻遍許多北韓碉堡資料後，決定以俄羅斯於第二次世界大戰期間所做碉堡為參考，導演金秉祐分享片中的地下碉堡，起初是自己用樂高堆起，再請設計用模型創造真實場景，前後共創建了10幾個版本，就連河正宇於預告一開始待命的控制台基地，也花上20幾個版本才確定下來。

該片為導演金秉祐與河正宇第二次合作，五年前首度合作的《恐怖攻擊直播》讓河正宇以新聞台主播身分力撐全場，全片幾乎只露上半身演出就讓票房在韓風光突破十億台幣大關，這次於《90分鐘末日倒數》中更是火爆上演全武行，河正宇也表示：「希望能繼續延續票房破億氣勢。」有趣的是，眼尖觀眾也發現兩人的組合中，導演都喜歡把河正宇﹂關起來」限時求生：《恐怖攻擊直播》中被關在高層大樓的新聞台中，另一部韓國大賣突破600萬人次觀影的《失控隧道》也讓河正宇受困坍塌災難，新片《90分鐘末日倒數》則是再創新局，讓主角們被關在地下30公尺神秘碉堡與南北韓秘密通道中，創造讓觀眾如親臨末日浩劫的實況感，也因此讓該片再度備受矚目，河正宇也信心滿滿表示：「被迫在有限的時間與空間中阻止人類浩劫，影片將營造出前所未有的緊張感，請觀眾拭目以待。」

為了讓演員表演都能一次到位，提升拍攝效率，增加畫面的真實性效果，導演金秉祐在開拍前皆會與演員先進行多次模擬，以「拍攝剎那就會全毀，一次就要成功」為目標。《90分鐘末日倒數》也特別地加入主觀視角拍攝手法，讓傭兵部隊們在頭盔上安裝攝影機，同時拍攝演員們間的互動視角，更加生動地完成了臨場感十足的動作戲。藉此劇組人員也找到李善均隱藏才華，導演金秉祐表示：「李善均的主觀視角完美呈現拍攝過程的緊迫感，真的令我很驚艷。」

《90分鐘末日倒數》兩大男星已在韓國展開密集宣傳行程，片商「華聯國際」也確定兩人2019年1月初登陸台灣，導演金秉祐將與河正宇、李善均抵台與粉絲近距離互動，台灣也是本片海外唯一宣傳據點，全亞洲粉絲都已預備前來一睹巨星大片丰采，屆時也會開放限量粉絲見面場次，更多影人來台資訊，可至官方粉絲頁查看最新訊息。

(時報周刊)