馬英九「秋後算帳」侯寬仁？ 陳師孟調查提四疑點

2018年12月12日 17:09 中時 鄭舲

前總統馬英九在總統任內議處將其依《貪污治罪條例》起訴的檢察官侯寬仁，監委陳師孟認為妨害司法公正，申請自動調查。監察院今通過陳師孟提出的調查報告，陳師孟指出，監委不能對總統行使彈劾，且本案也不是以追究相關人為行政責失為目的，因此他僅提出四大疑點，供國人與歷史公斷。

陳師孟表示，前總統馬英九在台北市長任內發生特別費案，當時在黑金中心的檢察官侯寬仁負責辦案，在2007年3月13日起訴馬，馬也在當天宣布參選總統。特別費案經一審判決無罪，侯提起上訴，二審仍判無罪，檢方繼續上訴三審，2008年最高法院判決馬英九無罪定讞。

陳師孟表示，經調查後，他認為本案有四大疑點。第一，法務部在收到馬英九交給王清峰的陳長文投書剪報後，對侯寬仁態度丕變。第二，台高檢考績會原本對侯寬仁「不予議處」，但在檢察長復議、法務部要求再查明後，該署在五個半月開了五次考績會，逸岀行政究責常態。

第三，台高檢考績會決議對侯予以「發命令使之注意」處分，但經法務部層層修改後，最終侯遭申誡一次。第四，馬英九2008年就任總統後，侯寬仁當年的考績即為乙等。2010年馬總統將陳長文剪報給法務部，當年度侯寬仁曾獲一大功，年度考績卻再次乙等。

陳師孟表示，人事懲處案件有無「秋後算帳」，本來就難以既存事證查明，雖然綜整出候寛仁遭懲處䅁四大疑點，但是正副總統非屬監察院職權行使對象，本案也不以追究相關人員行政責失為目的，而是本於對真相負責，將來龍去脈理清並公布。

(中時 )