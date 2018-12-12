立委補選 鄭文燦：還在評估人選

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中時

民進黨今中常會，針對立委補選部分，民進黨發言人何孟樺轉述，立委補選協調小組召集人鄭文燦人選還在評估，人選確定後會提請主席徵召提名。

積極爭取台北市士林、大同選區補選的民進黨市議員何志偉，其父親中常委陳勝宏中常會結束後受訪，被問到中常會前，黨內是否有跟他針對相關補選一事談過？他表示，黨內曾有人來跟他談（補選），但「我不便說明」。

此外，金中常會會中通過同意嘉義縣、高雄市、屏東縣及南投縣議會正副議長選舉支持人選案，何孟樺轉述，今天通過的是嘉義縣支持議長張明達、副議長陳怡岳；高雄市支持議長

李喬如、副議長陳慧文；屏東縣議長不提名、副議長李世斌，惟議長投票作為後續處理方式，請議會黨團做成進一步決議後報請中常會同意。至於南投縣則議長、副議長皆票投自己。

今天備受關注的立委補選，在會中沒有特別討論；陳勝宏會後也相當低調，並表示，希望媒體去問協調小組。被問到是否擔心何志偉不被提名，陳勝宏說，「沒有什麼擔心不擔心的問題，黨來決定」。至於民進黨會提一個不是政治人物的人嗎？陳勝宏說，都沒有講。

據了解，民進黨代理黨主席林右昌昨晚與陳勝宏見面，討論立委補選提名一事，但未能達成共識。由於明天「柯英會」登場，黨內人士表示，應該會先等雙方會談過後再做處理。

(中時 )

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