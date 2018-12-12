年菜就要熱騰騰！綠舞首推外帶年菜「帝王蟹腳西魯肉」

2018年12月12日 17:13 工商 張佩芬

農曆春節將近，您準備好金豬年迎新春了嗎? 隨著除夕的到來，家家戶戶忙碌地準備豐盛年菜，好與家人幸福圍爐。可近年來，因工作忙碌且料理太過費時，年菜外帶已成新趨勢，飯店五星年菜更成為近年首選，宜蘭綠舞國際觀光飯店本次也將推出頂級的五星年菜，提供賓客們於除夕當天領取，讓宜蘭的貴賓們，也能享有購買飯店年菜的新選擇。

綠舞今年隆重推出「帝王蟹腳西魯肉」，因飯店位於宜蘭五結鄉，鄰近南方澳漁港，主廚選用在地養殖的噶瑪蘭黑豬肉及宜蘭小農栽種之蔬菜，襯出西魯肉的鹹香風味。採用鮮甜的冬令大白菜微燉煮至柔軟，入口即化，再搭配香炸過後的鮮菇、雲林蒜仁、南方澳新鮮魚皮與手工日曬蝦米，融和宜蘭三星蔥，逼出其香氣，另外再過濾由櫻桃鴨蛋製作而成的蛋酥，更顯分明且酥脆，加以油炸後，不僅增添油香，更能將整碗西魯肉精華完全吸附。為了讓傳統風味更上一層樓，主廚再採用肉質飽滿的日本帝王蟹蟹腳，悶煮過後肉質鮮甜，也帶出西魯肉之鹹而不膩，帝王蟹使宜蘭傳統料理中，層次更為豐富，令人回味無窮。

年菜於1月10日起至1月31日開放預定，價格為NT$2,999元(份)，限量30份，售完為止，除夕當天中午過後，即可領取到熱騰騰的五星年菜！年菜預訂專線：03-9603808轉2501

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