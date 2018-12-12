新亮點！旱溪康橋水岸工程明年1月施工

2018年12月12日 17:08 中時 盧金足

台中市府整治旱溪水質環境，位於大里與南區交界的康橋已成新興景點，更是輕艇等水上運動的訓練場所。（盧金足攝）

中興大學旁的旱溪康橋水岸工程，再跨前一大步！台中市府將打造具備親水設施、生態保護及休閒遊憩等功能的綠岸藍帶，向環保署爭取前瞻計畫經費補助1億7000萬元，執行「旱溪排水水環境及鄰近區域設施改善工程」，淨化上游水質，拓展下游約6公頃的景觀綠帶，預計明年1月施工，2年內完工，水環境新亮點。

水利局長周廷彰指出，旱溪排水是中央管轄區域排水，經經濟部水利署整治獲「康橋」美名，水環境治理不停歇，市府成功爭取前瞻計畫補助款，推動康橋上游水域環境水質淨化，規畫下游水利園區休憩空間，工程順利決標，可望於明年1月起進場施工。

中興大學旁的旱溪排水經整治後，周邊河岸已成民眾休閒的好去處，為延續並提升整體水域環境，水利局執行水質維護操作、定期水質監測、源頭汙染控制、周邊環境改善、加強在地參與。

旱溪排水水環境及鄰近區域設施改善完成後，水利局將於國光橋旁設置礫間處理場，每天可淨化約5500噸的廢汙水，大幅提升水質，降低異味，下游自積善橋到中投公路間，重新整理兩岸河川公地，營造約6公頃的景觀綠帶，中間再以橋梁連結大里區及南區，提供民眾方便進出，整體環境將煥然一新。

(中時 )