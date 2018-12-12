圍剿麵包師？ 綠營資政2005年就支持「一個中國」

奇美集團創辦人許文龍（右）。（圖／本報系資料照片）

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中時電子報

麵包師傅吳寶春10日晚間發聲明身為中國人支持九二共識，因發關注。而除了吳寶春外，海霸王餐廳在2016年也曾經發聲明支持「一個中國」，今年8月15日85度C也強調支持「九二共識

」。而早在2005年，奇美集團創辦人、總統府資政許文龍即發表「退休感言」，支持「台灣大陸同屬一個中國」，並且因為大陸有「反分裂國家法」，他心裡感到踏實！

金牌麵包師傅吳寶春10日晚間發聲明表示，「一個生於中國台灣的麵包師，台灣，是養育我的土地。身為中國人，是我的驕傲，兩岸一家親是我堅持不變的態度。」聲明也提到：「本人現在此申明，從未發佈過『餓死也不會來大陸』的言論。」並表態支持「九二共識」。

吳寶春11日在準高雄市長韓國瑜陪同下召開記者會，韓國瑜力挺吳寶春表示所有台灣民眾應該珍惜吳寶春師傅，希望台灣人民做他的後盾，「意識形態表述，沒有必要一而再，再而三去強調」。

不過，除了「海霸王」在2016年12月5日聲明支持「一個中國」、85度C在2018年8月15日強調堅定支持「九二共識」外，早在2005年，陳水扁當總統時聘任的資政、當時的奇美集團創辦人許文龍，就發表過「退休感言」，明確表示，「台灣、大陸同屬一個中國」，他「支持陳水扁並不是支持台獨」，因為「搞台獨只會把台灣引向戰爭」。

許文龍退休感言文末提到，「最近胡錦濤主席的講話和反分裂國家法的出台，我們都很關注。我覺得有了這個講話和法律，我們心裡踏實了許多，因為敢到大陸投資，就是我們不搞台獨，因為不搞台獨，所以奇美在大陸的發展就一定會更加興旺。」

(中時電子報)

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