冬至暖呼呼！抹茶湯圓享和風、流沙湯圓品星級

2018年12月12日 17:12 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

下週六（22日）就是一年一度冬至了，雖然那天要補班，不過應景、愛吃美食的人可不會忘了吃「湯圓」！除傳統的芝麻、花生、紅豆，近些年來湯圓業者也求新求變，有抹茶、奶茶口味等成為網友IG打卡和必吃！桂冠食品今年和米其林三星獲獎餐廳─君品酒店頤宮中餐廳推出「黃金流沙湯圓」，另家食品大廠義美也有推出「奶茶湯圓」！看來冬至湯圓甜蜜蜜，愛吃的人可別錯過了。

所謂傳統湯圓的六道製作工序，就是先把糯米浸泡一個晚上、然後用石磨磨成米漿；接著壓粿把水分壓出，做成生粉粿粹；再取一部分生粉粿粹蒸熟做成蒸粿膜；把生粉粿粹弄碎跟蒸粿膜揉合起來變成搓湯圓用的大粿粹；最後把大粿粹揉成條狀分段，再搓成湯圓或包餡等六道工法，正是湯圓軟Q好吃的秘訣。

桂冠這次在冬至前，舉辦這場『冬至，好好吃個冬至圓』記者會，隨著冬至將近，桂冠邀小朋友們一起來體驗傳統湯圓製作的六道工序。平常大家就會吃湯圓，到了冬至更是要吃，因為吃了冬至圓長一歲。從桂冠經典的芝麻、花生口味，到最近最夯的米其林星級「流沙」湯圓、抹茶湯圓等，各自都有各自熱愛的鐵粉。記者會現場還會展示多款創意湯圓料理。

調整大小隨著冬至將近，桂冠想邀小朋友們一起來體驗傳統製作湯圓的六道工序。（主辦單位提供）

每年冬至，總有要上班或無法回家與家人團圓的人，今年湯圓業者也首度發起『桂冠食堂，湯圓送你家』活動，可透過線上訂購即食湯圓，於12/17-22透過honestbee訂購平台，採限時限量預購，會幫你送出暖呼呼的湯圓。預定的湯圓預計在12/21-23三天的時間送出，限時限量，送完為止。（外送的8個地區，包括台北市的大安區、松山區、信義區、中山區、中正區及新北市的板橋區、永和區跟中和區）。

珍珠鹿兒島烤茶流沙湯圓、珍珠紅豆湯芝麻湯圓兩款外送即食湯圓。（主辦單位提供）

然提醒大家，湯圓也不要吃太多，特別是包餡湯圓的熱量高，芝麻、花生口味是加糖熬製，1顆約70大卡，4顆熱量等於1碗白飯。國民健康署提醒，民眾食用湯圓應掌握與主食代換，如有蔬菜的鹹湯圓、不油炸、搭配低卡高纖湯頭酌量食用等原則，減少健康負擔。

(中時電子報)