纖維工藝博物館「織竹．知竹」創作展 兼具時尚與綠色環保

▲法國設計師Dimitry Hlinka與台灣工藝師林建成共同設計的「Bamboo Desk」竹桌子。（工藝中心提供）

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▲法國設計師Samuel Misslen與台灣工藝師林建成合作設計的「Bamboo Chair」 竹椅。（工藝中心提供）

國立台灣工藝研究發展中心與台中市政府文化局共同合作，以國際設計角度融入台灣竹工藝技術的「織竹．知竹」創作展，目前正於台中市纖維工藝博物館展出，展期至明年3月31日，有兼具時尚與綠色環保的竹工藝創作品，值得喜愛竹工藝創作的民眾前往觀賞。

工藝中心指出，本次展覽跳脫竹材傳統竹器的日用容器，而以竹纖維的觀點，呼應台中纖維工藝博物館的核心內容，以傳統的編織工藝技術「織竹」的概念，同時連接創作新思維，纖纖交錯，層層交疊，觀眾可由竹纖維和人類的關係，看到臺灣竹纖維如何從傳統的編織器物，進展到現今的時尚創作。

今年的「織竹．知竹」創作展特別規劃Hand in Hand自2010年至2018年的國際研創作品，首次大規模在台灣展出，呈現法國設計師、台灣設計師與台灣工藝家之間合作計畫成果作品，讓參觀民眾可免出國即可看到具國際設計師及臺灣工藝師精湛作品。

其中展出的「Bamboo Chair 竹椅」，由法國設計師Samuel Misslen設計，並邀台灣工藝師林建成製作而成，設計風格極簡約，由4根竹管作為椅腳支撐，將竹管分成4片竹材纏繞成可支撐人體重量的椅座，更於2011獲國際設計大會設計組首獎。

另由法國設計師Dimitry Hlinka應用法國特有的石頭紙，設計輕巧時尚的竹桌子，再加上台灣工藝師林建成製作的「Bamboo Desk竹桌子」，參加2017年法國巴黎設計師周榮獲雷達獎(RADO PRICE 2017)。值得熱愛竹工藝的民眾前往參觀。

(中時 )

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