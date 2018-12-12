面對哈馬斯彈雨 以色列決定開發雷射防禦砲

2018年12月12日 17:27 中時電子報 江飛宇

以色列與哈馬斯的衝突永無止息，上個月，哈馬斯在一天內發射了460枚火箭彈，以色列則使用鐵穹攔截飛彈來應付，然而以色列漸漸發現，哈馬斯的火箭彈成本遠低於鐵穹，他們需要成本更低的攔截器，現在把眼光投向雷射砲，其實以色列12年前曾經研究過，後來放棄了。

即時防衛新聞(Breaking Defense)報導，一位資深的以色列消息人士告訴媒體「現在有越來越多的專家們認為，當年放棄研發雷射砲是個錯誤，為了彌補過錯，我們準備重新開發，而且現在科技更進步，有更先進的模組。」

拉菲爾公司的雷射砲已能在幾秒鐘就燒落小型無人機。(圖/RAFAEL )

以色列國防部希望雷射武器愈快上線愈好，錢倒不是問題，他們籌備至少80萬美元來開發，希望能在一年內看到具體成果。以色列航太工業(IAI)和國營拉斐爾系統公司(Rafael ADS)一直在努力開發雷射砲，希望可以擊落火箭彈和迫擊砲彈，拉斐爾公司目前的成果已經可以擊落小型無人機。

雷射砲不能攔截所有的威脅，更快、更大的飛彈就很困難。但是對以色列而言，打慢速目標就已經很足夠了，真主黨並沒有巡弋飛彈或是彈道飛彈，但是他們有巨量的無人機、迫擊砲和土製火箭，至少有15萬枚火箭。

Rafael 'Drone Dome'

這些非導引的武器當然打的超不準，很多時候落在無人居住的區域，因此以色列軍方已決定，確定火箭彈的落點不重要時，就會省下鐵穹飛彈。但是即使如此，假如真主黨採用蜂砲戰術攻擊體積龐大而重要的地點，比如攔河壩，那麼以色列軍方將被迫釋放大量的鐵穹來攔截，可能會多達3萬枚，這個數量遠大於目前的庫存彈數量，即使以色列決定製造那麼多鐵穹飛彈，以每枚單價1萬美元來算，3萬枚就是3億美元。

相比之下，雷射砲的發射成本就小的很多，每次射擊所需要的就是電力，只要供電無虞，就沒有彈藥耗盡的問題。

(中時電子報)