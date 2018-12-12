民進黨主席補選 柯建銘：這兩天內會有答案

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中時

民進黨主席補選本週五截止登記，民進黨團總召柯建銘今表示，時間不會等待，到底誰有意願就講沒關係，沒意願也不要一直分析，相信這兩天內會有答案。

民進黨黨主席補選，截至今天，尚無人登記，連下午召開記者會表態參選的台灣民意基金會董事長游盈隆也沒有現身。

柯建銘今中常會後受訪表示，民進黨目前為止大家應該看待這件事情，黨主席登記到週五，選後到現在，大家都沒有坐下來談，「我覺得民進黨過去大家都是好朋友、老戰友，好像搞得大家變成有話不敢講」，應該共同推舉。

柯建銘說，至少這個是很簡單的事情，處理危機處理跟系統整合，民進黨應該考慮如何東山再起、捲土重來，黨主席當然很重要，「府、院、黨、黨團、四角關係，大家無法坐下來是其中有派系衝突嗎？」

他說，「我常講世代要合作、派系要休兵，可能的人選也不多，應該就是懇談、共推，我相信基本的智慧民進黨應該有吧！」

提到游盈隆說要登記參選；柯建銘說，游盈隆是另外的事情，黨員要參選黨主席，大家都有權利，有被提出來的這幾個人選，大家都是很熟的朋友、老戰友，不管誰當黨主席，全黨都要一致來幫忙他。

媒體追問，最後會不會沒人？變成游盈隆當選？柯建銘說，不會啦！怎麼可能呢，應該快出來了啦！

(中時 )

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