寸土寸金！北市4坪水泥隔間月租7000元

2018年12月12日 17:26 中時 李依璇

台北市南港區一間套房不到4坪，每月要價7000元。（翻攝自591租屋網）

台北市高房價令一般民眾望之卻步，就連要找到適合的租屋處也越來越難。近日有房東在知名租屋網刊登廣告，將不到4坪的住家廚房改裝成「套房」。該房位於南港區忠孝東路六段巷弄內，房間寬度僅能容納一張床，連轉身的空間都快沒有，價格卻要每月7000元。

房東在屋況說明中寫到，房間內含桌椅、床、熱水器、電視、冰箱、洗衣機、網路及第四台等費用，電費一度4.5元，水費則是每月200元。記者實地走訪，發現該房距離昆陽捷運站約10分鐘路程，屋況則與網站形容一致。

房東表示，這個房間多年前是住家廚房，後來才改建成套房出租，前任房客是在科技部任職的一位博士，在這裡已經住了10年，近期才搬到基隆買房子，套房目前已經空了4個月。

房仲業者表示，北市寸土寸金，租屋的價格又浮動，同一個社區坪數價差可能快兩倍，比單純買賣的價格更亂。有些房子雖然屋況不佳價格又貴，但最主要還是看房客是否願意接受，若房客想要省錢，自願犧牲住房品質，那房價沒有所謂合不合理，還是可以租得掉。

不過，業者也說，舊公寓隔套房，通常沒有申請裝潢許可，這間房子總坪數21坪，一間房卻只有4坪，應該是將整層住家隔成4、5間套房出租。

(中時 )