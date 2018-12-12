老翁稱朋友買地幫忙匯款　郵局通知警方苦勸阻詐騙

安郵局監視器中看到黃男臨櫃辦理匯款事宜，李姓經理見受款帳戶有異，趕緊關心詢問其匯款目的，以免民眾受騙。（巫靜婷翻攝）

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中時
巫靜婷
泰安分駐所副所長彭文正剛好到郵局巡簽，將疑似受騙的民眾帶至一旁苦勸，黃男才驚覺自己遭到詐騙。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣泰安鄉1名黃姓男子10日前往清安郵局臨櫃匯款，機警的郵局經理發覺受款的帳號有異，詢問黃男匯款目的，卻見他語無倫次，趕緊通知剛好到郵局巡簽的警方，警經關懷慰問後發現黃男疑似遭到詐騙集團誘騙，苦勸他勿輕易匯款，成功攔阻詐騙案。

警方初步了解，61歲的黃姓男子10日13時許到清安郵局欲臨櫃匯款3萬元給1名郭姓男子，郵局李姓經理受理匯款事宜發覺受款帳戶有匯入金額隨即被提領一空的紀錄，懷疑是詐騙集團人頭帳戶，立即細問黃男匯款目的，他卻支支吾吾說不清楚，郵局因此請求剛好來巡簽的警方幫忙。

黃男向警方供稱，自己接到1通電話，對方說黃男的朋友在泰安鄉清安村冬瓜山買了1塊土地，那位朋友叫他先幫忙匯款3萬元，警方當場追問對方所稱的朋友姓名及年籍等資訊，黃男卻開始語無倫次。

大湖分局泰安分駐所副所長彭文正表示，當下先行將黃男帶至一旁關懷慰問其匯款目的，見他說不出個所以然，研判是詐騙集團趁著黃男欠缺正確辨識能力的狀態下，以詐騙話術要求他匯款，經大力苦勸後，黃男驚覺自己遭到詐騙，幸好未依約定匯款，感謝警方與郵局及時攔阻。

大湖分局呼籲，詐騙手法層出不窮，民眾若接到此類電話，請切記防詐三要「冷靜、查證、報案」，並配合警方逮捕犯嫌，共同打擊犯罪，確保你我財產安全。

(中時 )

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