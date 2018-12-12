驚傳員工冒領95無鉛理賠金 中油：若屬實將嚴懲並追回金額

2018年12月12日 17:32 工商 彭暄貽

媒體報導，有加油站員工將顧客發票據為己有，再申請95汽油理賠。中油表示，經查確有台北某加油站曾主動發現勞務人員冒領行徑，但勞務公司已要求其離職，絕無包庇員工冒領情事。另，內部更連日清查申請案件，發現有10名勞務人員的申請件數出現異常，已要求其提出說明，調查後如確有冒領情事，將依公司規定處理，並追回理賠金。

中油強調，目前已嚴格要求各加油站務必依公司相關作業規定辦理，並透過95汽油理賠收件審查、理賠金額審核及後端資訊系統查核等防範作為；也籲請民眾加完油如不取走統一發票，直接投入社福團體的發票捐獻箱。

中油指出， 媒體報導有勞務人員冒領95無鉛汽油理賠金，係自主管理調查主動發現，該名加油人員係外包的勞務人員，自持12筆發票共計1,191元提出理賠申請，經加油站站長及站上其他員工發現有異，揭發其違反規定行徑，該站要求勞務公司依勞務契約規定處理。目前該名勞務人員已離職。

為正視聽，中油調查檢視全公司正職員工、工讀生及勞務公司勞務人員，從11月1日至12月10日期間，是否有提出理賠申請異常情形，初步過濾其中有10人所提申請有異常，總共申請52,268元。待調查確認後將依公司規定處理。

由於顧客加完油未取走的統一發票，依據作業規定應投入社福團體於站上擺置的發票捐獻箱，中油目前已嚴格要求各加油站站長加強走動管理，並督促加油人員依規定辦理，切勿以身試法。

(工商 )