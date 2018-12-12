雙十二超商最後應戰 萊萃美推破盤價

2018年12月12日 17:31 中時 吳奕萱

7-11 ibon mart「萊萃美高濃度魚油」在12月12日推出優惠，享OPENPOINT點數12倍送等多重優惠。（7-11提供）

OK超商與蝦皮購物合作，於蝦皮購物指定OKmart取貨，即贈5元現金折價卷。（OK提供）

12月12日「雙十二」檔期，超商再強打超值優惠。7-11線上購物網站ibon mart推出「雙12年終感謝慶」，主打日常生活用品折扣，今夜截止的「一日限量秒殺商品專區」，多達萬種品項加入，主打網站會員經常購買的品牌，包括「星巴克休閒後背包」、「萊萃美高濃度魚油」、「美國康寧」等品項，都祭出1212元的破盤價，還有OPENPOINT點數12倍送等。此外，自（今）12月12日起至12月14日止，民眾只要至門市取件，即可享特大杯拿鐵第二杯半價。

全家旗下電商平台「全家行動購」，即日起推出雙12年末促銷，指定商品專區滿499元送贈品，而首次下載全家行動購APP，即可獲得100元折價券，活動期間只要滿399元即享免運。

萊爾富推出「雙12購物節」，集結雲端超商APP、網購超取與門市限定活動，今年首度與「LINE購物」合作，經LINE購物消費雲端超商APP商品，最高回饋12% LINE POINTS。為歡慶首次與LINE購物合作，萊爾富（明）12月13日下午1點至3點，於台北湖鑽門市、羅斯福門市推出限定活動，活動當日前100名消費者，經LINE購物捷徑購買雲端超商商品，只要單筆滿200元，不僅享有12% LINE POINTS點數回饋，再送LINE FRIENDS叢林粉紅豬熊大玩偶乙隻與Hi Café大杯美式咖啡乙杯。

OKmart與蝦皮網購獨家合作，推出（今）12月12日於蝦皮購物指定OKmart取貨，即贈5元現金折價卷，更享周周抽500元禮卷，另外OK獨賣日本「皇家奶茶紅茶花傳」，也享蝦皮取件之5元現金折抵活動。

(中時 )