中職》棒球場最美麗風景！ 富邦啦啦隊近距離與大學生互動

富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」與應援團副團長Travis。（富邦悍將提供）

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中時電子報
/綜合報導

富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」年度徵選自即日起開放報名！且棒球場「最美麗」風景將前進校園，近距離與大學生互動，讓更多人認識富邦悍將棒球隊。

「Fubon Angels」年度徵選自即日起開放報名，歡迎喜愛跳舞的棒球女孩加入團隊，在未來球季站在新莊棒球場的舞台上為悍將應援，一起成為新莊棒球場上最美麗的嬌點。

「Fubon Angels」自2017年成軍，陪伴悍將走過2個球季，而今，一年一度的徵選活動終於到來，球團除公告徵選辦法，為讓年輕學子可以感受女孩們青春活力的氣息，「Fubon Aangels」也將前進校園，近距離與大學生互動，讓更多人認識富邦悍將棒球隊。

本次Angels前進校園活動共規劃三場，12/8(六)已率先走入新北在地、素有美女學府之稱的輔仁大學，由應援團副團長Travis帶領六位女孩在台上展現熱力四射的舞蹈，希望能募集更多嚮往成為啦啦隊的女孩加入，成為同樣為輔大校友的Fubon Angels「潔米」的夥伴。

緊接著在今(12)日與12/20(四) 兩場前進校園活動，都要來到長期稱霸大專啦啦隊的世新大學，也是Fubon Angels中擁有超過三十萬粉絲的人氣女孩「Amis」的母校，同樣由Travis與女孩們帶來悍將的應援舞蹈，讓大家更認識富邦悍將，也期待熱愛舞蹈與棒球的陽光女孩加入我們，一起在明年的球季為悍將應援。

(中時電子報)

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