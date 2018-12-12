2019港澳版米其林指南出爐 Capeice與譽瓏軒晉升三星

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〈2019香港／澳門米其林指南〉榜單今（12)日出爐，香港有7間餐廳得到三星，其中〈Caprice〉法菜餐廳為香港最新三星餐廳。澳門則有3家3星餐廳，〈譽瓏軒〉由二星晉升為三星。

新版米其林指南中，香港有12家二星餐廳，有3家新餐廳摘下二星，44家一星餐廳中有6家新上榜。至於香港米必登美食推介餐廳有71家，其中有4家新入榜。

2019年澳門二星餐廳有5家，其中一家新上榜，一星餐廳11家，9家餐廳入選必比登美食推介餐廳。

首次名列〈2019香港/澳門米其林指南〉的二星榮譽的餐廳包括：利用優質日本食材烹調法國菜式的〈Ecriture〉（香港），和被譽為城中出類拔萃的壽司店的〈鮨．齋藤〉（香港）。去年獲一星評級的〈營致會館〉（香港）今年則晉身二星食府行列。位於澳門摩珀斯酒店核心地帶的〈杜卡斯〉亦獲得二星評級。

《2019香港/澳門其林林指南〉中收錄55間一星餐廳，包括〈Arbor〉、〈國福樓〉、〈New Punjab Club〉、 〈Octavium〉、〈新榮記〉及〈Belon〉等6間餐廳新上榜，充份顯示港澳兩地飲食文化的多元性。〈Arbor〉及〈Belon〉的菜餚深受法國菜啟發，〈New Punjab Club〉主要是提供源自印度北部的特色。〈新榮記〉展現出台州菜的風味，〈Octavium〉則主打令人垂涎的義大利菜。

香港米其林指南榜單

三星

Bo Innovation

L’Atelier de Joel Robuchon

龍景軒

8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA

志魂

唐閣

Caprice 二星變三星↑

二星

Amber

富臨飯店

柏屋

Pierre

新同樂(尖沙咀)

天空龍吟

天龍軒

Ta Vie

欣圖軒

Ecriture NEW!

Sushi saito NEW!

營致會館 一星變二星

一星

阿一海景飯店

Arcane

Beefbar

名人坊

都爹利會館

Epure

富豪(尖沙咀)

何洪記

IM Teppanyaki & Wine

御寶軒

蘇浙匯

Kaiseki Den by Saotome

甘牌燒鵝

利苑酒家(觀塘)

利苑酒家(旺角)

六福菜館

文華廳

文華扒房+酒吧

明閣

彭慶記

呇(灣仔)

Rech

香宮 二星降一星↓

嘉麟樓

夏宮

Sushi Tokami

Sushi Wadatsumi

Takumi by Daisuke Mori

The Ocean

Tate

添好運(深水埗)

Tosca

VEA

一樂燒鵝

逸東軒(佐敦)

夜上海(尖沙咀)

怡東軒

浙江軒

Arbor NEW!

Belon NEW!

國福樓(中環) NEW!

New Punjab club NEW!

Octavium NEW!

新榮記 NEW!

2019澳門米其林榜單

澳門三星

譽瓏軒

天巢法國餐廳

8餐廳

二星

杜卡斯

風味居

京花軒

泓（澳門）

御膳房

一星

帝皇樓

麗軒

8 1/2 Otto e Mezzo - Bombana

玥龍軒

金坂極上壽司

皇雀

大廚

桃花源小廚

永利軒

帝影樓

紫逸軒

(工商 )

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