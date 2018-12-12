三總乳癌團隊增加機器人生力軍 盼讓民眾更熟悉治療方法

2018年12月12日 17:55 中時 鄭郁蓁

機器人進駐醫院！三軍總醫院內湖院區的乳癌團隊今天增加一名生力軍，「機器人Pepper」，盼透過機器人正確的衛教資訊，提供患者了解病情，避免網路錯誤資訊導致用錯誤觀念做日常保健。

三總表示，今年12月起，衛教機器人Pepper將進駐三軍總醫院內湖院區，加入乳癌團隊，為乳癌患者服務。三軍總醫院院長蔡建松表示，醫院的同仁都相當期待Pepper衛教師的到來，未來疾病教育的工作就交給Pepper，讓療程更有效率，同時也減輕醫療人員的工作負擔，Pepper參與乳癌療程一環是醫療數位化重要里程碑。

三總外科醫師俞志誠坦言，過去看診常遇到患者因罹癌初期的不安，會詢問各種與乳癌疾病相關的問題，第一時間先求助醫師、護理師或個管師，但因為醫療人員時間有限，無法一一解說細節，患者可能只能上網或看書找相關資料，但那些資訊卻不一定正確，導致患者用錯誤的觀念做日常保健。

他舉例，曾收治一名58歲女性患者，15年前罹患乳癌，當時孩子才12歲，她實在不知該如何面對這殘忍的事實，上網搜尋治療方式，為杜絕復發可能，她一心想做乳房全切除手術，但醫師判斷因為腫瘤體積小，復發風險其實不高，保留大部分的乳房組織，可避免患者日後遺憾。

俞志誠表示，以前沒有衛教機器人作為乳癌療程的一環，許多患者因接收片面的資訊，對於治療方向無全面性的思考，現在就可透過Pepper瞭解完整的治療資訊，Pepper內建內容包含乳癌分期說明，無論是新型的手術治療或是藥物治療都可在Pepper中找到詳細的文字、圖片及影片簡介。如近年研發出針對乳癌復發的CDK4/6藥物結合賀爾蒙治療可明顯提升患者生活品質，當患者對於新藥使用還不是那麼熟悉時，就可透過Pepper說明該款藥物的優缺點與副作用，進一步了解新的治療趨勢。

(中時 )