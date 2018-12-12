影》不只禦寒！暖暖包貼對穴位 健脾養肝補腎

2018年12月12日 17:47 中時電子報 戴安瑋

中醫師吳明珠建議將暖暖包貼在肚臍下三寸地方的關元穴，可健脾、養肝、補腎，促進全身血液巡循環。中央新聞

冷空氣南下，氣溫下降，許多人會購買暖暖包禦寒，有日本醫師指出，暖暖包熱敷外，還可促進血液循環，貼在肝臟位置，可改善脂肪肝、活化肝功能，不過國內中醫師吳明珠有不同看法，她說，燥熱體質的人，甚至有脂肪肝的人，貼上暖暖包，反而不舒服，會覺得煩悶。

吳明珠說，如果這個人是燥熱體質，常常口乾舌燥、排泄不好，他的肝本身就有點慢性發炎，甚至有脂肪肝的現象，舌苔整個都是厚的，這類人貼上暖暖包，可能反而更不舒服，會覺得很煩悶，就是火上加油。

她建議，將暖暖貼在肚臍下三寸地方的關元穴，因再下面0.5公分就是氣海；肚臍穴下方，是中醫稱的第二個心臟，可健脾、養肝、補腎，促進全身血液巡循環。

日本醫師指，暖暖包貼肝臟處，可改善脂肪肝，我中醫師吳明師有不同看法。中天新聞

吳明珠並說，也可將暖暖包貼到腋下的極泉穴，對心臟保健有很好的效果；胸部中間的膻中穴，可以改善胸悶、胸痛；若是鼻塞、咳嗽等呼吸道問題，可貼在後頸的風府穴至大椎穴位置。此外，天氣冷時關節，尤其是膝蓋血液循環不好時，可把暖暖包貼到膝後面的委中穴，也是ok的。

她強調，暖暖包貼對地方還能保健身體，不過，不能直接貼到皮膚上，最好隔著一件衣服，也不能貼著睡覺，否則會造成燙傷，得不償失。

(中時電子報)