中時晚間快報》台灣首例 自動駕駛車肇事 國道追撞警車警及時閃避

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中時電子報
綜合報導

◎台灣首例 自動駕駛車肇事 國道追撞警車警及時閃避

又發生國道警察值勤遭車追撞事故，這次是「自動駕駛」惹的禍！昨晚10時許，一名29歲的林姓男子，駕駛價值300萬元的特斯拉轎車，下班從高速公路國道3號北上返家，一上高速公路即啟動自動輔助駕駛功能，但林男疑因精神不濟，未注意車前路況，轎車撞上當時處理交通事故的國道警車，所幸警員及時閃避，未造成人員傷亡。

◎不與賴清德同進退 陳菊稱若總統慰留會留下

九合一選舉民進黨慘敗，行政院長賴清德和總統府秘書長陳菊請辭，但已被蔡英文總統慰留了。行政院長賴清德已表示絕不戀棧，陳菊是否之後也將辭職？陳菊12日表示，如果蔡總統需要她，她會留下，跟賴清德不同進退。

◎吳寶春事件 國台辦指 民進黨製造悲情煽動對抗

麵包師吳寶春日前表示支持「九二共識」，以身為中國人為傲，結果遭台灣網友圍剿，蔡英文總統也形容是大陸的「政治壓迫」，而這種威脅是兩岸關係倒退的原因。大陸國台辦發言人馬曉光12日表示，民進黨當局一再企圖通過政治操作來製造悲情、煽動對抗，兩岸民眾不必隨之起舞。

◎機車安全標配變選配 立委要求交通部研擬補助

交通部原定在明年元旦起新款機車須強制加裝安全配備，且2021年起舊款新車也須加裝，然而卻因車架上漲引發民怨，最後不敵民怨暫緩2021年全面適用規定。交通部代理部長王國材今（12）日表示，希望能兼顧安全與民眾負擔，未來會朝向以選購配備模式處理，讓民眾擁有選擇權利。立委今也提案，要求交通部研擬相關的補助方案。

(中時電子報)

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